Bebek'te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı - Son Dakika

Bebek sahilinde onlarca kişi kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde balık tuttu. Polis ekipleri bu kişilere 3 bin 150'şer TL ceza kesti.

Dün akşam saatlerinde yaklaşık yirmi kişinin hafta sonu kısıtlamasına rağmen Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde balık tuttuğu görüldü. Maske takmadıkları ve sigara içtikleri de görülen bu kişileri fark eden mahalle sakinleri 155'i arayarak şikayetçi oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİSİ GÖRÜNCE NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

İhbarı alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan ve tüm uyarılara rağmen maske, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen balıkçılar, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Evde kalmaları gerekirken sahile inerek balık tuttukları görülen bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

(Yunus Emre Şeker - Ömer Faruk Yıldız/İHA)