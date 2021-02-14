BEBEK'TE LÜKS YAT VE TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi
BEBEK'TE LÜKS YAT VE TEKNE ALEV ALEV YANDI

BEBEK'TE LÜKS YAT VE TEKNE ALEV ALEV YANDI

14.02.2021 09:03

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA- BEBEK Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında demirli bulunan tekneye de sıçradı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL DHA- BEBEK Sahili'nde lüks yatta başlayan yangın, yanında demirli bulunan tekneye de sıçradı. Yat ve tekne alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde demirli bulunun bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra diğer teknedeki insanları uyandırdı. Alevler kısa sürede tüm yatı sardı. Alevler bir süre sonra yandaki tekneye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Alevler kontrol altına alınamayanınca demirli yatlardan ve denizden de müdahale edildi. Bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yat alev alev yanarken olay yerine gelen bir kişi, yanan yatı görünce sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen kişi, yatın yanmasını izledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı Çekmeköy'de bir binada doğal gaz patlaması: Bir kişi yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bebek, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEBEK'TE LÜKS YAT VE TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi
10:07 Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 20 bin TL oldu! Eski fiyattan ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi
09:53 Twitter'ın rakipleri sıraya girdi! İşte 5 alternatif uygulama
09:49 Twitter'a alternatif sosyal medya platformlarının sayısı giderek artıyor! İşte 5 alternatif uygulama
09:50 Galatasaray'ın Lucas Torreira'sı 3 hafta sahalardan uzak kalacak
09:46 Kritik maç öncesi büyük tehlike! Galatasaray'ın yıldızı Torreira, uzun süre sahalardan uzak kalacak
09:41 MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu
09:37 MasterChef All Star'da ana kadroya giren son yarışmacı Tolga oldu
09:22 Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine destek verdi
09:17 Koyu Fenerbahçeli Afra Saraçoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferine kayıtsız kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 10:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: BEBEK'TE LÜKS YAT VE TEKNE ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement