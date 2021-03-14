Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı

14.03.2021 11:08

Son dakika gündem haberi: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında parti gerçekleştirilen bir otele yapılan baskın kameralara yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında parti gerçekleştirilen bir otele yapılan baskın kameralara yansıdı. Baskında yasağı delen 80 kişiye 277 bin 520 lira idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, partiye katılanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için otel müşterisi olarak kayıtlarının yapıldığı ve bu sayede restorandaki partiye katılabildikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir otelde parti yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, partiye baskın düzenledi. Baskında inceleme yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 80 kişinin yasağı delerek partiye katıldığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine partiye katılan 80 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 277 bin 520 lira idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti bitirilirken, yapılan baskın anları ise kameralara yansıdı.

Partiye katılabilmek için otel müşterisi olarak kayıtları yapılmış

Öte yandan, yapılan polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak sisteme giriş yaptırıldığı ortaya çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak için bu şekilde girişleri yapılan kişilerin, müşteri olarak gösterildiği ve bu şekilde restorana geçerek partiye katılabildikleri öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasında 5 kişi doluştukları ve polis ekiplerinin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

-İHA-

Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı

Polis Baskını, Beşiktaş, Bebek, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor         
11:47
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
11:00
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında         
09:40
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 12:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bebek'te oteldeki partiye yapılan polis baskınının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei