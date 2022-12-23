Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika: İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü: Denize düşenler var, kurtarma çalışmaları sürüyor

Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEBEK'TE RESTORANIN OLDUĞU İSKELE ÇÖKTÜ, DENİZE DÜŞENLER OLDU - Son Dakika

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