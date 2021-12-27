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Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı - Son Dakika

Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı

27.12.2021 10:43

Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın çıktı.

Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın çıktı. Köşkte yaşayanların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Binada çalışan bir kişi, "Çığlık kıyamet vardı, korktuk" dedi.

Yangın, Bebek Mahallesi Bebek Bostanı Sokak'taki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, binanın dışında bulunan havalandırma ünitesinde çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede binaya sirayet etti. İlk olarak binada çalışanlar yangına müdahale etti. Durumu gören komşular da itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmasına başladı.

"Çığlık, kıyamet vardı"

Yangının çıktığı binada çalışan Gökhan Demirok, "Korktuk tabii, komşularımızın yardımıyla söndürülmüş. Güvenlik arkadaşlarımız, bir de yan tarafta çalışan arkadaşlar sağ olsunlar, müdahale etmişler. Bunun neticesinde ucuz atlattık. Biz dışarıdaydık, telefon geldi. Tabii çığlık kıyamet vardı. Ben de hemen güvenlik arkadaşı aradım, o da haberi olduğunu müdahale ettiklerini söyledi. Ben burada çalışıyorum. İlk izlenime göre, klimadan çıkmış gibi gözüküyor. İtfaiyeci arkadaşlar müdahaleyi yaptılar ama tabii sonuç ne olacak bilmiyoruz. Elektrik kablosu mu yoksa klima motoru mu henüz tam olarak bilmiyoruz. Burası İbrahim Paşa Köşkü olarak geçiyor" dedi.

"Çalışanlar söndürdü"

Binanın güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Adnan Varlı, "Ben buraya ilk geldiğimde söndürülmüştü. Burada çalışanlar söndürdü. Daha sonra da itfaiye geldi ve müdahale etti. Ben burada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum" diye konuştu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası tamamen söndürülürken, binanın dış cephesinde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı
Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı

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Beşiktaş, İtfaiye, Yangın, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek'teki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nde yangın: Korktuk, çığlık kıyamet vardı - Son Dakika
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