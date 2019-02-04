Son Dakika Haberleri: Bebek'te Tekne Yangını (2) - İstanbul

Bebek'te Tekne Yangını (2) - İstanbul

1 saat önce

Beşiktaş'ta Bebek sahilinde, bir teknede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beşiktaş'ta Bebek sahilinde, bir teknede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Bebek'te kıyıya bağlı iki katlı tur teknesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Beşiktaş, İtfaiye, Bebek, Güncel
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