Zekeriyaköy'de yaşayan Kızmaz, yeni normale alışamadığını belirtti.
Zekeriyaköy'de yaşayan Kızmaz, yeni normale alışamadığını belirtti. Eşiyle maskeli bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, " Bebek'te üç beş tur attık. Sonra hemen köye döndük. Hiç bizlik değil" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
21.06.2020 08:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebek'te üç beş tur attık - Son Dakika