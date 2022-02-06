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Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika

Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

06.02.2022 10:12

Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş Olayda 3 kişi yaralanırken, Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü Şahsın saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

Olayda 3 kişi yaralanırken, Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü

Şahsın saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

İSTANBUL - Bebek'te gece saatlerinde aracından inen bir şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz bacağından, çiçekçi Mehmet Putum kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs ise bacağından yaralandı. Bir vatandaşın aracının ise ön sağ yolcu camının isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş polisi saldırganın peşinde

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı bulunan Can A. olduğu tespit edildi. Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş
Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş
Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş

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Beşiktaş, Saldırı, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek'te ünlü kafeteryaya silahlı saldırı kamerada: Geçen ay işine son verilmiş - Son Dakika
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