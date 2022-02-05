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BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI - Son Dakika

BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI

05.02.2022 03:33

BEŞİKTAŞ'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan ünlü bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırıyı mekana alınmayan kişi ya da kişilerin yaptığı iddia edildi.

Olay, 01.30 sıralarında Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi'ndeki ünlü bir kafede yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde kafeye gelen kişi ya da kişiler mekana alınmadı. Saat 01.30 sıralarında tekrar olay yerine gelen kişi ya da kişiler, caddeden kafeye silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu 2 kafe çalışanı ile 1 çiçekçiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay sonrası kaçarken ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ünlü kafe ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda yerde çok sayıda kovan bulundu. Saldırı sırasında kafenin önündeki lüks bir otomobile de mermi isabet etti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için harekete geçti.

BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI
BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI
BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI
BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI
BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI

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Saldırı, Polis, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEBEK'TE ÜNLÜ KAFEYE ATEŞ AÇILDI: 3 YARALI - Son Dakika
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