Son Dakika Haberleri: Bebek'te yat yangını
Son Dakika Güncel Bebek'te yat yangını

Bebek'te yat yangını

6 saat önce

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı.

Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş, İstinye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden müdahale etti. Yatta çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Bebek'te yat yangını

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:55 Kaynak: İHA
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