BEBEK'TEKİ 150 KİŞİLİK YAT PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika

BEBEK'TEKİ 150 KİŞİLİK YAT PARTİSİNE POLİS BASKINI

BEŞİKTAŞ'ın Bebek semtinde yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi.

BEŞİKTAŞ'ın Bebek semtinde yaklaşık 150 kişiden oluşan bir grup yat partisi düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, yata baskın düzenledi. Baskın sonucu, yatın işletme sahibine ceza kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Beşiktaş Bebek Sahili'nde kıyıya demirleyen bir yatta parti düzenlendi. Önceden rezervasyon yaptıran yaklaşık 150 kişi, parti için Bebek sahiline geldi. Rezervasyon yaptıran kişiler tek tek yata bindi. Yatta müzik eşliğinde eğlenen grubu gören çevredeki vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yat boğaz turu için hareket etmek üzereyken sahile geldi. Partinin düzenlediği yatı kontrol eden ekipler, içeride yaklaşık 150 kişiyle karşılaştı. Partiye katılan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları da görüldü. Ekiplerin işlemlerinin ardından yattaki kişiler tek tek indirildi. Çeşitli organizasyonlarda kullanılan yatın işletme sahibine ise kapanış saati geçmesine rağmen açık olması ve sosyal mesafe uyarılarına dikkat edilmemesi gerekçesiyle işlem yapıldı.

Koronavirüs, Beşiktaş, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEBEK'TEKİ 150 KİŞİLİK YAT PARTİSİNE POLİS BASKINI - Son Dakika
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