Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi - Son Dakika
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Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi

31.05.2022 23:52

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftten kadının aklı dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, C.M.T isimli kadın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adam ise, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan şüpheli ifadesinde "Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum" dedi.

Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüphelilerden C.M.T.'nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, bu nedenle şüpheli Ö.K.'nin 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

KADIN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI BİLMİYORDUM"

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mazhar Osman, Saldırı, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi - Son Dakika


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