Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı

01.06.2022 10:28

Dün, Bebek'te yaşanan skandal cinsel ilişki olayı sonrası gözaltına alınan erkek Ö.K. "cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketler" suçlarından tutuklandı. Ö.K. ifadesinde tiner kullandığı için kendinde olmadığını öne sürerek, "Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı.

ERKEK CEZAEVİNE, KADIN AKIL HASTANESİNE

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

"SERBEST BIRAKILMAMI TALEP EDİYORUM"

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sosyal medyaya düşen ve bir çiftin İstanbul Bebek sahilinde, çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri görüntü infial yaratmıştı. Skandal video sonrası harekete geçen ekipler iki şüpheliyi gözaltına almış ve ifadelerinin ardından erkek cezaevine, kadın şüpheli ise akıl hastanesine sevk edilmişti.

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Cumhuriyet, Saldırı, Bebek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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