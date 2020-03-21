Bebek'teki yoğunluk havadan görüntülendi - Son Dakika

Bebek'teki yoğunluk havadan görüntülendi
6 saat önce
İSTANBUL'da "evde kalın" çağrısına uymayanların adreslerinden biri de Bebek sahili oldu.
İSTANBUL'da "evde kalın" çağrısına uymayanların adreslerinden biri de Bebek sahili oldu. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kalın" çağrısı yapılıyor. Ancak bugün İstanbul'da bu çağrıya uymayanlar da vardı. Güzel havayla birlikte çok sayıda kişi sahillere akın etti. Bebek sahili de araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri oldu. Çok sayıda kişinin Bebek sahiline gelerek yürüyüş yaptığı görüldü. Bebek'teki yoğunluk havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:42 Kaynak: DHA
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