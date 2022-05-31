Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü - Son Dakika
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Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü

31.05.2022 22:35

Bebek'te bir çiftin sokak ortasında cinsel ilişkiye girmesi ve akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen bir kişinin bankta çırılçıplak güneşlenmesi sonrası bir ilginç görüntü de Antalya'dan geldi. Manavgat'ta bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi.

İstanbul Bebek sahilinde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girmesine ve bir kişinin ise çıplak şekilde bankta uzanmasına dair görüntülerin ardından bir skandal görüntü de Antalya'dan geldi.

SOKAKTA ÇIPLAK ŞEKİLDE YÜRÜDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntülendi. Kadının neden çıplak yürüdüğü ise bilinmiyor. Yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Bugün gündeme çok ilginç görüntüler düştü. Öğle saatlerinde bir çift, İstanbul'un Bebek sahilinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından gözaltına alınan çift, "Biz dans ediyorduk" diye savundu.

ÇIRILÇIPLAK BANKTA GÜNEŞLENDİ

Tam bu olayın üstüne yine Bebek sahilinde çekilen bir görüntü daha olay oldu. Bir vatandaş çıplak şekilde bankta güneşlenirken fotoğraflandı. Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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Son Dakika Güncel Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü - Son Dakika


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