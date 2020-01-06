'Bebek uyuyor kornaya basma' afişi ile korna sesine dur dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bebek uyuyor kornaya basma' afişi ile korna sesine dur dedi - Son Dakika

'Bebek uyuyor kornaya basma' afişi ile korna sesine dur dedi

6 saat önce

Denizli'de bir esnaf, korna seslerinden rahatsız olunca iş yerinin bulunduğu caddeye 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş astı.

'Bebek uyuyor kornaya basma' afişi ile korna sesine dur dedi, System.String[]

Denizli'de bir esnaf, korna seslerinden rahatsız olunca iş yerinin bulunduğu caddeye 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş astı. Afiş nedeniyle caddede korna sesi yüzde 50 azaldı.


Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nin en işlek caddelerinden biri olan 2. Ticari Yol Caddesi'nde yedek parça ve telefon


aksesuarları satışı yapan esnaf Ahmet Altunal (36), korna seslerinden rahatsız olunca çözüm aramaya başladı. Gereksiz korna kullanımına karşı farkındalık oluşturmak isteyen Altunal, yaklaşık 2 bin liraya 'Bebek uyuyor kornaya basma' yazılı afiş yaptırarak, caddeye astırdı. Afiş nedeniyle caddede korna sesi yüzde 50 azalırken, afiş yoldan geçen vatandaşların ve sürücülerin de ilgisini çekiyor. Vatandaşlar afişin fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinde paylaşıyor.


Ahmet Altunal, "2. Ticari yolun trafiği çok yoğun, şoförler çok korna bastığından dolayı böyle bir şeye karar verip astım. Yüzde 50 kornayı kesti. Görenler çalmıyor artık, herkes çok memnun kaldı bu işten" dedi.


"Çok memnunuz, inşallah diğer illere örnek olur"


Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaf Tayfur Atalay ise, pankartın etkisi olduğunu ve cadde üzerinde genelde kurumsal firmalar ve esnaflar yer aldığı için müşterilerle iletişimde zorluk çektiklerini belirtti. Atalay, "Esnaf komşumuz bu işi düşünerek bir atılımda bulundu ve bizler de bu durumdan çok memnunuz. İnşallah diğer illere örnek olur. Pankarttan kaynaklı müşterilerde artış yaşanacağına da inanıyoruz. Çünkü bu sokaktan rahatsız olup hemen kendini bir an önce dışarı atmak isteyen çok" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi, Denizli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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