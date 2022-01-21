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BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ - Son Dakika

BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ

21.01.2022 11:23

TOKAT'ta 0-6 yaş arası çocuklar için açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi çocuklu ailelerin vazgeçilmezi oldu.

TOKAT'ta 0-6 yaş arası çocuklar için açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi çocuklu ailelerin vazgeçilmezi oldu. Çocuklarının teknoloji bağımlısı olmasını istemeyen ve kitap sevgisini aşılamak isteyen ailelerin tercih ettiği kütüphanede çocuklara masallar okunarak, oyunlara yönlendiriliyor.

Tokat'ta 0-6 yaş arası çocuklar için 2 yıl önce açılan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ailelerden yoğun talep görüyor. Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni 0-3 yaş aralığı çocuk sahipleri çoğunlukta olmak üzere haftada 420 aile ziyaret ediyor. Çocuklarının teknoloji bağımlısı olmasını istemeyen ve çocuk yaşta kitap sevgisini aşılamak isteyen aileler Bebek ve Çocuk Kütüphanesine geliyor. Kütüphanede bulunan öğretmenler tarafından çocuklara masallar okunuyor, oyun oynatılıyor. Aynı zamanda ebeveynlerinin fark edemediği disleksi, dikkat eksikliği, otizm gibi rahatsızlığı olduğu gözlemlenen çocuklar, öğretmenler tarafından ailelere bildiriliyor.

Ailelerin yoğun bir ilgisi olduğunu belirten Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Koordinatörü Nurver Şahin Düğenci, Kütüphanemizde haftalık olarak 420 aile ziyaret ediyor çocuklarıyla birlikte. Kütüphane 0-2 yaş, 2-3 yaş ve 3-6 yaş olmak üzere bölümlere ayrılmış bir şekilde. Bu bölümlerde çocukların yaş gruplarına göre farklı materyaller ve kitaplarla donanımlı sınıflarımız. Bu kütüphaneyi 0-3 yaş grubu çocuklarımız ağırlıklı olarak tercih ediyor. Çünkü teknolojiden uzak tutmak adına, televizyon, tablet ve bilgisayar ortamlarını evde hani uzak tutamadıkları için buraya geliyorlar. Çocuklar burada çok daha fazla kaliteli vakit geçirebiliyorlar. 0-3 yaş çocuklarımızı ağırlıklı olarak misafir ediyoruz. Çocuklarımız buraya çok istekli geliyor. Ayrılmakta bile güçlük çekiyorlar. Çok mutlu ayrılıyorlar buradan. Buradan gittikten sonra zaten buradaki etkinliklere göre çocuklarının evdeki zamanlarını planladıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda da rehberlik yapıyoruz ailelere bu konuda. Nasıl daha fazla kaliteli vakit geçirebilirler. Aile katılımları düzenliyoruz yer yer. Bunlarla birlikte de çocukların evdeki zamanlarını da desteklemiş oluyoruz dedi.

'AİLELERE DESTEK OLUYORUZ'

Çocukları gözlemleyerek rahatsızlıkları olup olmadığı belirlemeye çalıştıklarını da ifade eden Nurver Şahin Düğenci, Biz zaten okul öncesi öğretmenleriyiz, 2 arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Bununla birlikte haftada bir günü de dikkat eksikliği, disleksi, otizm belirtisi gösteren çocuklarımıza ayırıyoruz. Şüphelendiğimiz çocuklarımızı özel eğitim öğretmenimize yönlendiriyoruz. Etkinlik esnasında dikkat eksikliği gördüğümüz çocukları aileleri ile görüşüp sonra uzman öğretmenimizle onları belirli bir etkinliğin içinde çocukları doğal öğrenme ortamlarında gözlemliyoruz. Daha sonrasında aileyi bilgilendiriyoruz diye konuştu.

BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ
BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ
BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ

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disleksi, Tokat, Bebek, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEBEK VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİNE AİLELERDEN İLGİ - Son Dakika
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