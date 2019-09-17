Son Dakika Haberleri: Bebek ve çocuklulara "ücretsiz vale" hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

Bebek ve çocuklulara "ücretsiz vale" hizmeti

29 dakika önce

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, hafta içi günlerde bebeği ya da çocuğuyla AVM'ye gelen anne ve babalara ücretsiz vale hizmeti veriliyor.

Bebek ve çocuklulara

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde, hafta içi günlerde bebeği ya da çocuğuyla AVM'ye gelen anne ve babalara ücretsiz vale hizmeti veriliyor.


Kampanyaları, birbirinden renkli etkinlikleriyle Optimum, bebek ve çocuklu ziyaretçilerine ücretsiz vale hizmeti vererek, ailelerin yükünü hafifletiyor.


Araçları park etme problemini ortadan kaldıran Optimum, bu uygulamasıyla gönülleri bir kez daha fethediyor. Araçlarını AVM önündeki vale noktasına teslim eden aileler, gönüllerince alışveriş yaptıktan sonra yine AVM önüne kadar getirilen araçlarına binerek ayrılırken hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. - ADANA

Adana, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçinin, silahla daire başkanlığını basma anı kamerada
Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı (Özel) 17 yaşındaki kızı köpek yüzünden acımasızca darp ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:25:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek ve çocuklulara "ücretsiz vale" hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]