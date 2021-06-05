BEBEK VE EMİRGAN'DA GÜNEŞİ FIRSAT BİLENLER DENİZE GİRDİ - Son Dakika

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KISITLAMASIZ Cumartesi gününde, güneşi fırsat bilenler sahillere akın etti. Bebek ve Emirgan'da yürüyüş yapanlar zaman zaman sahil kesimlerde yoğunluk oluşturdu. Sıcak havadan bunalanlar kendilerini denize attı.

İstanbullular uzun zaman sonra Cumartesi gününde dışarı çıktı. Hem güneşi hem de kısıtlama olmamasını fırsat bilenler, sahillere akın etti. Bebek Sahili'nde yürüyüş yapanlar yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman maske kuralına uyulmadığı da görüldü. Güneşin keyfi sadece karada çıkmadı, bazıları da tekneleriyle İstanbul Boğazı'nın ortasında güzel havanın keyif yaptı. Emirgan Sahili'nde serinlemek isteyenler de aileleriyle ve arkadaşlarıyla kendini Marmara Denizi'ne attı. Kısıtlamasız cumartesiyi balık tutarak geçirmek isteyenler de sahilde yerlerini aldı.

'ÇOCUKLARIMIZLA SERİNLEMEK İÇİN GELDİK"

Ailesi ile denize girmek için Emirgan Sahili'ne gelen Göksel Koç ? Çocuklarımızla beraber, serinlemek için geldik. Güzel bir hava var, çocukları evde tutmak için zincir vurmak gerekiyor" diye konuştu.

'DENİZ KİRLİ DE OLSA GİRİYORUZ"

Arkadaşlarıyla denize girmek için sahile gelen Halil Dülek 'Su soğuk ama alışıyor insan hemen. İzinliyim bugün onun için arkadaşlarla geldik zaten. Deniz kirleniyor zaten, gemiler çöpünü mü ne atıyor bilmiyorum onu, giriyoruz yine de yapacak bir şey yok" dedi.