Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada - Son Dakika

Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada

Balıkesir'de ESAS10 AVM'de bulunan iki mağazadan hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına takıldı.

Balıkesir'de ESAS10 AVM'de bulunan iki mağazadan hırsızlık yapan zanlılar güvenlik kameralarına takıldı. Polis tarafından yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de Esas10 AVM'de bir bebek mağazası ile tanınmış bir markaya ait mağazadan hırsızlık yapan şahısların hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı. Şahısların bebek mağazasından 7 bin TL değerinde olan 4 adet bebek izleme kamerası ve 2 adet lcd monitörü çaldığı, yine aynı AVM'de bulunan diğer mağazadan ise 15 bin 416 lira değerinde olan değişik markalardaki parfümlerin çalındığı tespit edildi. Toplamda 22 bin 416 liralık ürünün çalındığını belirleyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Yan-dol Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda biri bayan 3 şahsın, her iki mağazadan malzemeleri çalarak ellerinde bulunan poşetlerle mağazadan ayrıldıklarını tespit etti.

Şahısların araçla İstanbul'a gittiklerin belirleyen polis, kimliklerini tespit ettikleri S.Y. ve B.Y. isimli şahsın yakalanmasını sağladı. Öte yandan şüpheli şahıslardan olaya karışan kadının da yine İstanbul'da yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Şahısların daha önce de Antalya, Alanya, Bursa ve Edirne'de ünlü mağaza ve alışveriş merkezlerinden aynı yöntem ile hırsızlık yaptıkları ve firari olarak arandığı anlaşıldı.

(İHA)

Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada
Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada

Türk Lirası, Hırsızlık, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum         
09:35
Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki         
09:32
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 05:08:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebek ve parfüm mağazasını soyan hırsızlar tutuklandı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei