Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş - Son Dakika
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Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş

23.04.2022 08:57

Mehmet A.Y. adlı genç bebekken kendisine başka bir aileye evlatlık veren öz babası Mehmet Fuat Saral'ı öldürdüğü öne sürüldü. Baba oğul arasında para nedeniyle gerilim yaşandığı ve tartışmada babasına mermerle vurduğu iddia edilen zanlının ise "Babama bir şey mi oldu" diyerek eylemi inkar ettiği öğrenildi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan kokoreççide bulunan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, bebekken evlatlık verdiği Mehmet A.Y. para istemek için geldi.

BAŞINA MERMERLE VURDU

Baba ile oğlu arasında tartışma çıkarken, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Mehmet A.Y., tartışmanın büyümesi üzerine babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., olay yerinden uzaklaştı.

Bebekken kendisini evlatlık veren babasını, başına mermer vurarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Gürültüyü duyan esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreç dükkanına giren sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

"BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?"

Cemil G.'nin ifadesi ile çevredekilerin beyanına başvuran polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.Y.'nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa da "Babama bir şey mi oldu" dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis ekipleri, Mehmet A.Y.'yi yalın ayak vaziyette kaçarken yakalarken, ayakkabıları ise kokoreç dükkanında bulundu.

Bebekken kendisini evlatlık veren babasını, başına mermer vurarak öldürdü

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet A.Y.'nin sağlık kontrolünde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mehmet A.Y.'nin, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını da söylediği öğrenildi. Mehmet Fuat Saral'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü Son dakika haberleri | Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü

Mehmet Fuat, Muratpaşa, Polis, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş - Son Dakika
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