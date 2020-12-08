Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu - Son Dakika

Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu

08.12.2020 08:46
Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu, System.String[]

MERSİN'de henüz 9 aylıkken geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Seden Serin (40), zorlu geçen çocukluğun ardından hayata tutunmayı başardı.

MERSİN'de henüz 9 aylıkken geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Seden Serin (40), zorlu geçen çocukluğun ardından hayata tutunmayı başardı.

Mersin'de 9 aylıkken çocuk felci geçiren Seden Serin'in hayatı, zorluklar içerisinde geçti. Arkadaşları koşup, oynarken Serin ise azmi ve mücadelesi ile yaşama tutunmaya çalıştı. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Seden Serin, ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Bağış ile hediye edilen akülü sandalye ile hayatı değişen Serin, okuma azmini kaybetmeyerek üniversite okudu. 5 yıl önce Mezitli Belediyesi'nde santral görevlisi olarak işe başlayan Serin, hayat hikayesini, yaşadığı zorlukları anlattı.

'TÜM KAPILAR YÜZÜME KAPANDI'27 yaşına kadar evde oturduktan sonra hediye edilen akülü sandalye ile iş arayan ancak tüm kapılar yüzüne kapanan Serin, "9 aylık iken çocuk felci geçirdim, el ve ayaklarımdan felç oldum. Birçok ameliyata girdim. Bu ameliyatların ardından uzun süre evde kaldım. 27 yaşına kadar evde oturmak zorunda kaldım. Tabi bu süreçte okumaktan vazgeçmedim. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi tamamladım. Kendimi her konuda yetiştirdim. Bağış yolu ile gelen bir akülü sandalyeyi kullanarak kurslara katıldım. Kendimi yeteri kadar geliştirdikten sonra iş aramaya başladım. Çeşitli yerlerde iş başvurularım oldu ama her kapı yüzüme kapandı. Engellilere uygun ortam olmadığı gerekçesiyle her seferinde olumsuz yanıt aldım. Mezitli Belediyesi'ne yaptığım başvuru kabul edildi. İlk olarak çocuk kütüphanesinde görev yaptım. Oradan santrale geçtim. 5 yıldır burada görev yapıyorum. Bu süreçte açıkögretimden Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdim. Şimdi de tıbbı sekreterlik bölümü okuyorum. Okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi hiç bırakmadım" dedi.'EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ ULAŞIM'Sosyal yaşamda zaman zaman zorluklarla karşılaştıklarını belirten Serin, "Engellilerin kamu hizmetlerine erişiminin sağlanması, ortama ayak uydurması için destek olunması çok önemli. Ulaşım bizim büyük problemimiz. Ulaşımda yaşadığımız sıkıntılar hayatımızı olumsuz etkiliyor. İnsanlar bilinçli ve birbirine saygılı olduğu sürece hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Otobüse binerken ve inerken otobüs şoförleri durağa yanaşmıyorlar. Bizim nasıl bineceğimizi düşünmüyorlar. Yaya geçitlerinden geçerken beklemiyorlar, yol vermiyorlar. Kaldırımlar işgal altında. Yoldan gitmek zorunda kalıyoruz. ATM'lerin boyuna yetişemiyorum. Bunun gibi birçok şey yaşanıyor ve bilinmiyor" diye konuştu.'ENGELLİLER İŞ HAYATINA KATILSIN'Engellilerin evden çıkarak yaşama katılmasını isteyen Serin, "Tam umutsuzluğa düştüğüm anda iş sahibi oldum. İnsanın kendi parasını kazanması çok güzel bir duygu. Engelliler evde oturmasın. İş hayatına katılsın." tavsiyesinde bulundu.'ENGELLİ DOSTU KENT YARATIYORUZ'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "2019'da yeni belediye binası inşa ettik. Belediyemi engellilerin rahat ulaşmasına uygun hale getirdik. Belediyemize gelen engelli arkadaşlarımız hiçbir engelle karşılaşmadan işlemlerini yapabiliyor. Engelli dostu belediye parolamızı yerine getiriyoruz. Sokakları, caddeleri ve parkları da engellilere uygun hale getiriyoruz" dedi.


Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu
Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu
Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu
Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu
Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu

Engelli, Mahkum, Mersin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı Çukur'da duygusal veda! Başrol oyuncusu Öner Erkan diziden ayrıldı Son Dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi İnşaata sipariş götüren kurye, havalandırma boşluğuna düştü Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir
Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan Kan donduran iddia: Karabağ'da hezimete uğrayan "Ermeni taburu", Türkiye'de canlı bomba eylemleri için hazırlık yapıyor         
08:44
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı Tedbirler sıkılaştırılıyor ama kabus bitmiyor! Türkiye'de günlük ölüm sayısı 203 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:08
Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı Cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal veren Kılıçdaroğlu ankette son sırada kaldı         
07:44
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı         
07:27
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten bomba itiraf: Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık         
23:13
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
"Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı         
20:06
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun         
19:05
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 08:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle bedensel engelli oldu, yılmadı hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei