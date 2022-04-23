Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü - Son Dakika
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Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü

23.04.2022 01:25
Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü

ANTALYA'da Mehmet A.Y. (23), bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermer vurarak öldürdü.

ANTALYA'da Mehmet A.Y. (23), bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermer vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan kokoreç dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreç dükkanında kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, bebekken evlatlık verdiği Mehmet A.Y. para istemek için geldi.

BAŞINA MERMERLE VURDU Baba ile oğlu arasında tartışma çıkarken, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Mehmet A.Y., tartışmanın büyümesi üzerine babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreç dükkanına giren sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.'BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?'Cemil G.'nin ifadesi ile çevredekilerin beyanına başvuran polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.Y.'nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa da 'Baba mı bir şey mi oldu?' dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis ekipleri, Mehmet A.Y.'yi yalın ayak vaziyette kaçarken yakalarken, ayakkabıları ise kokoreç dükkanında bulundu.ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİEkipler tarafından gözaltına alınan Mehmet A.Y.'nin sağlık kontrolünde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mehmet A.Y.'nin, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını da söylediği öğrenildi.

Mehmet Fuat Saral'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü
Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü
Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü
Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü
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Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü Son dakika! Antalya'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Mehmet Fuat, Muratpaşa, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü - Son Dakika


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