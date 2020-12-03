Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor - Son Dakika

Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor

03.12.2020 09:47
Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor, System.String[]

Kocaeli'nde bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olması için destek bekliyor.

Kocaeli'nde bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olması için destek bekliyor.

İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın, vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Alevlerin arasından komşularının aldığı Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

"Kızım dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor"

Anne Altın Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilara henüz 6 aylıkken evlerinin yandığını söyledi.

Eşi ile kendisinin o dönem çalıştığını aktaran Şencan, çocuklarına kayınvalidesinin baktığını kaydetti.

Şencan, sobadan çıkan kıvılcımın perdeleri tutuşturduğunu anlatarak, yangında Dilara'nın alevlerin içinde kaldığını kaydetti.

Çok zor günler geçirdiklerini vurgulayan Şencan, "İmdadına komşularımız yetişti. İzmit'te arabamızı satarak Dilara'nın tedavisi için kullandık." ifadesini kullandı.

Şencan, Gebze'ye taşınarak yeni hayat kurmaya çalıştıklarını belirterek, eşinin asgari ücretle çalıştığını ve kirada oturduklarını dile getirdi.

Dilara Şencan'ın, 3 çocuğundan biri olduğunu belirten Şencan, şöyle devam etti:

"Kızım dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok ameliyat geçirdi. Başka yerden alınan dokular yanan kısımlara konuldu. Maddi durumumuz çok iyi değil. Elimizden geleni yapıyoruz ama ameliyat olması lazım. Kızımı parka kimsenin olmadığı zaman götürüyorum. Çocuğa 'Sen niye böyle oldun?' diye sürekli sorular geliyor. O da bundan sıkılıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Kızım içine kapandı. Bir anne olarak bu durumdan kurtulmasını istiyorum."

Şencan, kızı gibi aynı durumda olan çocuklara, doku nakli yapıldığını öğrendiklerini, bu konuda destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor - Son Dakika


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