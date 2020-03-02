Bebekken yüzü yanan Mehmet Ali ameliyat için gün sayıyor - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebekken yüzü yanan Mehmet Ali ameliyat için gün sayıyor - İZMİR - Son Dakika

Bebekken yüzü yanan Mehmet Ali ameliyat için gün sayıyor - İZMİR

6 saat önce

Sosyal medyada yayımladığı videoyla gündeme gelen, vücudunda ve yüzünde yanık izleri bulunan, epilepsi hastası 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Prof. Dr.

Sosyal medyada yayımladığı videoyla gündeme gelen, vücudunda ve yüzünde yanık izleri bulunan, epilepsi hastası 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da bulunduğu ekip tarafından ameliyat edilecek.

Henüz 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük kısmı ve yüzü yanan, kafatası kemiğinde eksik tespit edilen epilepsi hastası Mehmet Ali Durak'a iki hafta tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat için 15 Mart'a gün verildi.

"Umutla bekliyoruz"

Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin ameliyat olacağı tarihi öğrendiklerinde ailecek büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin sağlığına kavuşması için gerekli ameliyatların doktorlarca riskli bulunduğu için yapılamadığını belirten Durak, "Kardeşim sağlığına kavuşma isteğini artık en son çektiği video ile sosyal medyada duyurdu. Bizim bu ameliyatların yapılması konusunda hiç umudumuz yoktu ama onun sesini Anadolu Ajansı ve Sağlık Bakanlığı duydu. Bize yardımcı oldular. Mehmet Ali'nin tüm sağlık giderlerini Bakanlığımız üstlendi." diye konuştu.

Sultan Durak, ameliyatı yapacak doktorlar Ömer ve Özlenen Özkan ile ulaşım masraflarını karşılayacak Ahbap Derneğine teşekkür etti.

Mehmet Ali Durak'ın ameliyat olacağı tarihi iple çektiğini, ameliyatın 15 Mart'ta yapılacağı bildirildiğinde büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Durak, "Sağlık Bakanlığı yetkilileri telefonla aradılar. Kardeşimin 15 Mart'ta ameliyat olması için hastaneye yatması gerektiğini söylediler. Kardeşimin hayatı değişecek. Mehmet Ali ile en çok konuşabilmeyi, bana 'Abla' demesini istiyorum. Ömer Bey, bana önce kardeşimin önce kafatasında, ardından ise yüzünde ameliyatlar yapacağını söyledi. Tabii bu, uzun bir süreç, umutla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oğlum yeniden doğacak"

Anne Emine Durak da oğlunun ameliyat olacağı tarihi öğrendiğinde ondan daha çok sevindiğini belirterek, "Biz ailecek bugünü bekledik. Artık oğlum da yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuşacak. Oğlum yeniden doğacak. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm doktorlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yayımladığı videonun ardından Sağlık Bakanlığının yardım elini uzattığı Mehmet Ali Durak'ın henüz 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 47 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hayata tutunduğu öğrenilmişti. Durak'ın kafatası kemiğinin oluşmadığı, epilepsi hastası olduğu tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Durak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Ömer ve Özlenen Özkan çifti tarafından ocak ayında muayene edilmişti.

Bebekken yüzü yanan Mehmet Ali ameliyat için gün sayıyor - İZMİR

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Ali Durak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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