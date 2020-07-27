Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı - Son Dakika

Bebekle duygu sömürüsü polise takıldı

Polise 'Bebeğimizin doktoru burada' diyen dilenciler zabıtanın 'Doktoru arayalım' demesi üzerine gerçeği itiraf etti

Bebeklerini kullanıp araçları durdurarak para isteyen anne babanın yalanı karakolda ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da caddede durdurdukları araçlardan ve vatandaşlardan yanlarındaki bebeği kullanarak duygu sömürüsüyle para dilenen anne baba trafik polisine suçüstü yakalandı. Vatandaştan para isterken yakalanan şahıslar, dilenci olmadıklarını, Manisa Alaşehir'den çocuklarını Manavgat'a doktora getirdiklerini, geriye dönmek için yol parası topladıklarını söyledi.

Getirildikleri zabıta karakolunda, 'Çocuğunuzu hangi doktora getirdiniz. İsmini verin' sözleri üzerine dilenciler, doktora gelmediklerini itiraf edip, yolda kaldıklarını ve kimseden zorla para almadıklarını iddia ettiler.

Demokrasi Bulvarı Çetin Emeç Caddesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçların camına elleriyle vurup açtıran ve yanlarındaki bebek arabasında bulunan bebek üzerinden duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilencilik yapan 1'i kadın 2 kişi, trafik polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalandıklarında trafik polislerine adeta yalvaran Sezer Kuşçu ve Asiye Baykal isimli dilenciler "Çocuğumuzun tedavisi için Manisa Alaşehir'den Manavgat Devlet Hastanesine geldik. Paramız bittiği için araçları durdurarak para istedik. Amacımız yol parası toplayıp memleketimize geri dönmek" dedi. Polislerin 'Memleketinizde niye doktora götürmediniz' şeklindeki sorusu üzerineyse "Çocuğumuzun doktoru burada. Onun için buraya geldik. Alnımız açık. Adam öldürmedik, gasp yapmadık. Sadece dilendik" diye konuştular.

Polisler tarafından Pazartesi Pazarında bulunan zabıta karakoluna teslim edilen dilenciler, zabıtanın 'Doktorun ismini verin. Biz de görüşelim' demesi üzerine doktora gelmediklerini itiraf edip "Bizim paramız yok. Memlekete gitmek için para istedik. Kimseden zorla bir şey almadık. Başka bir şey yok" diye konuştular.

Dilencilerin üzerinden çıkan ve dilencilikten elde edildiği değerlendirilen bozuk paralara el konulurken, Sezer K. ve Asiye B. hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesine göre dilencilik yapmak suçundan 192'şer lira para cezası uygulandı.