Bebekle Evde Bir Günüm Nasıl Geçiyor | Sebile Ölmez

Tasarruf konusunu bazen çok yanlış anlıyoruz ya. Tasarruf sadece ucuz ürüne yönelmek değil ki. Oysa çoğu zaman ucuz ve düşük kaliteli bi ürün almak aslında o ürünü daha fazla tüketmek anlamına geliyor ve daha fazla cep yakıyor.

Tasarruf konusunu bazen çok yanlış anlıyoruz ya. Tasarruf sadece ucuz ürüne yönelmek değil ki. Oysa çoğu zaman ucuz ve düşük kaliteli bi ürün almak aslında o ürünü daha fazla tüketmek anlamına geliyor ve daha fazla cep yakıyor. Venus doğduğundan beri ekstra dikkat eder oldum. Otomatik beşik alırken bile hem karlı hem de sağlam bi şey almaya çok özen göstermiştim, biliyorsunuz. ve aynı özeni Venus'ün bezi için de gösteriyorum. Prima'yı da tam olarak bu sebeple tercih ediyorum aslında. 12 saate kadar kuruluk sağladığı için, en yoğun gününde bile bir gün içinde maksimum 4 tane bez değiştirmem yetiyor. Gerçek tasarruf???? Ayrıca çocuk doktorum da Prima'yı önerdiğinden içim çok rahat. Sizin Prima tercihiniz neden? Hadi yoruma yazın, içinizden birine Prima'dan sürprizim olacak!

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi

Kendini Mehdi İlan Eden Sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu'nun 5 Sitesine Erişim Engeli

Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na Hediye Ettiği 13 Milyon Euroluk Evi Satışa Çıkardı