Bebekle ilgilenir gibi yaparak vatandaşın yere düşürdüğü bin 300 lirayı aldılar - Son Dakika

Geçen cumartesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan olayda, mali müşavirlik bürosunda çalışan Hasan Akdoğan, sokakta yürüdüğü sırada cep telefonunu cebinden çıkarırken, cebinde bulunan ve müşterilerine ait bin 360 lirayı yere düşürdü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Kısa süre sonra cebindeki paranın düştüğünü fark eden Akdoğan, geri dönerek düşen paraları aramaya başladı. Cep telefonunu çıkardığı noktada da paraları bulamayan Akdoğan, bulunduğu yeri gören bir iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde yere düşen paranın o sırada kaldırımda yürüyen bebekli bir aile tarafından çalındığını gördü. Karakola giden Akdoğan, görüntülerdeki kişilerden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE "İNSANLIK ÖLMÜŞ" DEDİM

Hasan Akdoğan, "Para müşterinin parasıydı. Cebime koydum. Kaldırımda yürürken cebimden cep telefonumu çıkarırken parayı düşürüyorum. Sokağın sonuna gittiğimde parayı düşürdüğümü fark ettim. Parayı aramak için telefonu cebimden çıkarttığım noktaya geldim. Burada bulunan bir iş yerinin kamerasındaki görüntüleri izlediğim de bebekli bir ailenin parayı aldığını gördüm. Görüntüleri izlediğimde 'insanlık ölmüş' dedim. Parayı alan kişilerin en kısa sürede iade etmelerini istiyorum" dedi.

"ÇOCUKLA İLGİLENİYORMUŞ GİBİ YAPTILAR"

Olay anına tanık olan esnaf Mehmet Çakmak ise, "Ben çalışıyordum. Bebekli aile geldi. Adam çocukla ilgilenmek için yere eğildi. Ama ben parayı aldıklarının farkında değildim. Adam çocukla ilgileniyor gibi yapmış, bayan da parayı almış. Sonra arkadaş gelip parasının kaybolduğunu söyledi. Fark etmedim, fark etseydim müdahale ederdim. Ben görüntüleri izlediğimde şok oldum diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kaldırımda yürüyen karı kocanın yerdeki parayı fark ettikleri, paranın bulunduğu yere geldikleri sırada adamın iş yerinin önünde çalışan Mehmet Çakmak'ın fark etmemesi için eğilerek bebek arabasında bulunan çocukla ilgilendiği, bu sırada kadının da yerdeki parayı aldığı ve daha sonra yoluna devam ettikleri görülüyor.