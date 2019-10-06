Son Dakika Haberleri: Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu
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Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu

54 dakika önce

Almanya'dan Bursa'ya birlikte yaşadığı gencin ailesini görmeye gelen bir kadın, bebeğinin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi.

Bebekle ortadan kayboldu, Almanya'da gündem oldu, System.String[]

Almanya'dan Bursa'ya birlikte yaşadığı gencin ailesini görmeye gelen bir kadın, bebeğinin eşi ve ailesi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yardım istedi. Genç kadının annesi sosyal medya üzerinden kızının başına gelenleri anlatınca Almanya'da gündem oldu.


Mustafakemalpaşalı genç U.B., Almanya'da birlikte yaşadığı Rebecca Sillaber (24) ve 11 aylık erkek çocukları Nazar ile birlikte tatil için ilçeye geldi. Rebecca Sillaber, annesinin iddiasına göre, ailenin hareketlerinden şüphelendi. Ailenin kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca durumu Almanya'daki annesine anlattı. Bu olaydan bir süre sonra sonra bebek Nazar'ın nüfus cüzdanının kaybolduğu kendisine söylenerek, yeni cüzdan çıkarması gerektiği belirtildi. Rebecca bu durumdan iyice şüphelenerek Almanya'ya geri dönmek istedi.


Rebecca'nın annesi Gabi Sillaber'in iddiasına göre, dün ilçenin çarşısında tuvalet ihtiyacını gidermek için tuvalete giden Rebecca, çıktığında çocuğu, çocuğunun babası U.B. ve ailesinin ortalıktan kaybolduğunu gördü. Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan Rebecca Sillaber emniyet birimlerine başvurarak, çocuğunun bulunmasını istedi.


Rebecca'nın annesi Gabi Sillaber ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip, yardım isteyince, Almanya sosyal medyası ayağa kalktı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili Almanya Başkonsolosluğuyla irtibata geçti, Rebecca Sillaber ailesiyle görüştürüldü, bebek Nazar ve baba U.B.'nin emniyet birimlerince arandığı öğrenildi. - BURSA

Almanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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