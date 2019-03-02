Son Dakika Haberleri: Bebekler Emekledi, Anne ve Babaları Ter Döktü

Bebekler Emekledi, Anne ve Babaları Ter Döktü

35 dakika önce

Antalya'da RUNATOLIA Spor Festivali kapmasında düzenlenen emekleme yarışmasında bebekler kıyasıya mücadele etti.

Bebekler Emekledi, Anne ve Babaları Ter Döktü, System.String[]
Antalya'da RUNATOLIA Spor Festivali kapmasında düzenlenen emekleme yarışmasında bebekler kıyasıya mücadele etti. Bebeklerin ilgisini çekmeye çalışan ebeveynlerin çabası ve heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Baby Run" yarışmasına toplam 20 bebek katıldı. Miniklerin start mahalline girdiği anda velilerin heyecanı ve çocuklarını yarışa motive edişi sırasında sergiledikleri tavırlar ise görülmeye değerdi. Veliler, çocuklarını bağırarak, alkışlayarak finiş hattında salladıkları oyuncak ve çıngıraklarla bitirmelerini sağlamaları ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Yarışta ilk üçe girenler bebeklerin ailelerine ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

Bebek, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:12:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebekler Emekledi, Anne ve Babaları Ter Döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]