"Bebekler en çok boyunlarından üşür" - Son Dakika

Dr. Musa Bostancıoğlu, "Bebekler en çok boyunlarından üşür. Yazın rüzgar ve klimaya dikkat edin, böcek ve arı sokmalarına karşı parlak renkli ve çiçekli kıyafetler giydirmeyin. Yutma ihtimaline karşı nazar boncuğu, altın ve bileklik takmayın" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, bebeklerin yazı sağlıklı geçirebilmesi için kıyafet seçiminin önemini vurguladı. Dr. Bostancıoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri bebeklerinin üşüyüp üşümediğini onun el ve yüz ısısına bakarak karar vermeleri olduğunu aktaran Dr. Musa Bostancıoğlu, "Çünkü bebeğin ne eli ne de yüzü onun beden ısısı hakkında bilgi verir. Bebeğin rüzgardan yüzü üşümüş ancak vücudu sıcak olabilir. Unutmayın bebekler en çok boynundan üşür. Bu yüzden yaz sıcaklarının rehavetine kapılıp bebeğinizi rüzgarlı ya da klimalı ortamda korumasız bırakmayın. Yanınızda mutlaka ince bir battaniye ve yedek kıyafet bulundurun" dedi.

"PARLAK RENKLİ KIYAFETTE ARI SOKMA RİSKİ VAR"

Yazın bebek ve çocukların vakit geçirdiği açık havadaki gizli tehlikelere de dikkat çeken Dr. Bostancıoğlu, "Açık havada, park, bahçe ve havuz kenarlarında sıcak çarpmasının yanı sıra böcek ve arı sokması gibi gizli riskler var. Çocuklarınıza yazın dışarı çıkarken açık renkli, ince, teri çeken kıyafetler giydirin. Parlak renkli çiçek baskılı kıyafetler böcek ve arıları çekebilir. Böcek ve arı sokmalarından korumak için; parlak renkli ya da çiçek baskılı giysiler giydirmeyin, saçlarına şekillendirici ya da krem sürmeyin ve parfüm sıkmayın. Bebekler için üretilmiş sinek kovucu spreyler, vücudun açıkta kalan yerlerine koruma amaçlı sıkılabilir" şeklinde konuştu.

POLYESTER KIYAFET İSİLİK NEDENİ

Bebek ve çocuk giysisinde yüzde yüz pamuk ve keten olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Bostancıoğlu, sentetik, naylon ve polyester kumaşlardaki risklere dikkat çekti. Dr. Bostancıoğlu şöyle devam etti: "Aileler yazın renklerine aldanıp terleten sentetik kıyafetlere yöneliyor. Oysa sentetik kumaşlar bebeğin cildini tahriş edip cilt hastalıklarına yol açabiliyor. Bu tür kumaşlar cildin havalanmasını engellediği için cilt sıcak ve terli kalıyor. Bu durum isilik ve pişikten egzamaya kadar pek çok cilt sorununa zemin hazırlıyor".

NAZAR BONCUĞU TAKMAYIN

Dr. Bostancıoğlu, aileleri bebek aksesuarları konusunda da uyararak sözlerini şöyle tamamladı: "Bebekler, kıyafetindeki düğmeleri, fermuar parçalarını, kurdele iplerini yerinden çıkararak yutabilir. Nazar boncuğu, altın takılar ve bileklikler de annenin fark edemediği sırada kopup bebeğin yutmasıyla solunum yollarının tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden bebeğe bu tür aksesuarları takmamakta fayda var".

(İHA)