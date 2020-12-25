Bebekler için geliştirdiği "güvenli radyoloji çekim standı" Hatice hemşireye ödül getirdi - Son Dakika

Bursa'da hemşire Hatice Akbulut, bebeklerin hareket etmesinden dolayı röntgen çekimlerinin tekrarlanması ve radyasyonlu alanda kalış süresinin uzamasını önlemek amacıyla geliştirdiği stantla ödüle değer görüldü.

İnegöl Devlet Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım servisinde görevli Akbulut, anne, bebek ve hemşirelerin tekrar çekimlerle daha fazla radyasyona maruz kalmasını önlemek amacıyla bir fikrini hayata geçirdi.

Röntgen çekimine engel olmayacak metal bir kasnak etrafına çıkarılıp yıkanabilir havlu kumaştan bebeği sabit tutacak bir yapı oluşturulan "güvenli radyoloji çekim standı" ile baş, göğüs ve ayak kısmı sabitlenen bebek hareketsiz kalıyor ve herhangi birinin tutmasına ihtiyaç duyulmuyor.

Ayak kısmı için hazırlanan bağ üzerinde bulunan gonad koruyucuyla, röntgen çekim güvenliği de sağlanıyor.

Tekrar çekimlerin yüzde 95 azaldığını belirleyen ve düzeneğin patentini alan Akbulut, hekimlerin üye olduğu dijital platform Doktorclub Awards Türkiye'nin Sağlık Ödülleri Yarışması'nda "Yılın Yenilikçi Hemşiresi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Çalıştığı hastanede 5 aydır kullanılan sistem hakkında AA muhabirine bilgi veren Hatice Akbulut, solunum sıkıntısı yaşayan yenidoğan bebekleri yoğun bakım ünitesine aldıklarını ve bu süreçte PA akciğer grafisi çekildiğini söyledi.

Grafi çekilirken hareket etmemesi için bebeği tutmak zorunda kaldıklarını belirten Akbulut, "Tutmadığımız taktirde bebek hareket edebiliyor ve çekimin tekrarlanması gerekebiliyor. Bunun sonucunda hem bebekler hem de tutmak zorunda olduğumuz için biz ekstra radyasyona maruz kalıyoruz. Bu problemlerden hareketle çözüm yolu düşündük." dedi.

Akbulut, proje aşamasında İnegöl Devlet Hastanesinde Ar-Ge ekibiyle soru-cevap şeklinde ilerlediklerini anlattı.

Tüm parçalar bebeklere uygun özellikte seçildi

Uzun bir süreç ve denemeler sonucu standın son halini aldığı bilgisini veren Akbulut, şöyle devam etti:

"Güvenli radyoloji çekim standındaki kanguru minderlerini hemşirenin elleri şeklinde düşünelim. Onları biz tutmuş oluyoruz. Sabitleme kemerleri var ve bunlar sayesinde de bebeği sabitlemiş oluyoruz. Aynı zamanda röntgen çekimi esnasında bebeğin üreme organlarını radyasyondan korumamız gerekiyor, bunun için gonad koruyucu kullanmamız gerekiyor. Gonad koruyucu da kemerin üzerinde hareket eder tarzda ve onu da rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz ve böylece çekimin tekrarına gerek kalmadan işlem yapılıyor. Hemşire de tutmamış oluyor. Böylelikle hem hasta hem de çalışan güvenliği tedbirlerini artırmış oluyoruz. Hekimler filmi değerlendirirken filmin değerlendirme kalitesi de artmış oluyor."

Standı geliştirmek için mesailerinin ardından yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Akbulut, tüm parçaları bebeklere uygun olacak özellikte seçtiğini ve bir terzinin yardımıyla standı son haline getirdiklerini aktardı.

Sistemi önce maket bebekler üzerinde denediklerini daha sonra da canlı bebeklerde uyguladıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını bildiren Akbulut, "Ödül aldığım için çok mutluyum, ekipçe gururluyuz. Bu güvenli radyoloji çekim standının tüm hastanelerde kullanılmasını isterim. Meslektaşlarım ve bebeklerimiz için, tekrara bağlı çekimlerde radyasyona daha fazla maruz kalmamaları için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.