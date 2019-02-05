Bebekler İçin Yayla Çorbası (8 Ay +) | İki Anne Bir Mutfak
1 saat önce
Her evin sevilen çorbası Yayla Çorbası'na 2 Anne 1 Mutfak dokunuşu! Bebek beslenmesinde ek gıdaya geçişle birlikte çorbanın yeri kaçınılmaz ve önemli, haydi mutfağa. Afiyet bal olsun : )
Her evin sevilen çorbası Yayla Çorbası'na 2 Anne 1 Mutfak dokunuşu! Bebek beslenmesinde ek gıdaya geçişle birlikte çorbanın yeri kaçınılmaz ve önemli, haydi mutfağa. Afiyet bal olsun : )
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:15 Kaynak: Youtube
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