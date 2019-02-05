Bebekler İçin Yayla Çorbası (8 Ay +) | İki Anne Bir Mutfak

Her evin sevilen çorbası Yayla Çorbası'na 2 Anne 1 Mutfak dokunuşu! Bebek beslenmesinde ek gıdaya geçişle birlikte çorbanın yeri kaçınılmaz ve önemli, haydi mutfağa. Afiyet bal olsun : )

Her evin sevilen çorbası Yayla Çorbası'na 2 Anne 1 Mutfak dokunuşu! Bebek beslenmesinde ek gıdaya geçişle birlikte çorbanın yeri kaçınılmaz ve önemli, haydi mutfağa. Afiyet bal olsun : )

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