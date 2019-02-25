Son Dakika Haberleri: Bebekler Neden Kesintisiz Uyumaz!

Bebekler Neden Kesintisiz Uyumaz!

37 dakika önce

Uyku Danışmanı Selen Üçok ve Sedef Fenik, ebeveynlerin bilinçaltındaki duygu ve düşünceleri, bebeklerin uyku alışkanlıklarını değiştirme konusunda hareket etmelerini engelleyici bir etmen olabileceğini belirtiyor ve bu etmeni ortadan kaldırabilecek öneriler sunuyor.

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Bebeklikten çocukluğa geçildiğinde, uyku sorunlarının çözüleceğini düşünen ebeveynlerin, iki yaşına gelen çocuklarının geceleri hala kesintisiz uyumamasından şikâyet etmeleri çok sık rastlanan bir durumdur.

Ebeveynler, bebeklerin tüm gece hiç uyanmadan uyumasını istiyor. Ancak, ilginçtir ki; bu isteklerine rağmen, bilinçaltındaki duygu ve düşünceleri, bebeklerinin uyku alışkanlıklarını değiştirme konusunda hareket etmelerini engelliyor. Uyku Danışmanı Selen Üçok ve Sedef Fenik " Birçok ebeveyn bebeklerinin güvenli bir şekilde uyuduğu ile ilgili endişe duyarlar. Bebekleri ile beraber bile yatan ebeveynler, sık sık uyanıp onu kontrol etmek isterler. Bu istekleri nedeniyle, çoğu zaman uykusuz kalırlar. Oysaki bebeklerinin uyurken güvende olduğuna dair, kendilerini bir kez olsun rahat hissetmeyi başarabilirlerse, emin olsunlar ki onun gece uzun süreli, sağlıklı ve kaliteli uyuması yolunda büyük bir adım atmış olacaklar" diyor.

Bir bebeğin, bir anda kendiliğinden tüm gece uyanmadan uyumasının çok nadir gerçekleşen bir durum olduğunu söyleyen ÜÇOK VE FENİK, " Kesintisiz uyku doğduğu andan itibaren sağlıklı uyku alışkanlığı olan, belli bir düzeni olan, uykuya dalmayı kendi kendine becerebilen bebeklerde olur veya çocuğunuz artık iki, üç ya da dört yaşına geldiğinde de gece boyunca uyumaya başlayabilir. Günlük aktiviteler gerçekleştirmek, yatma ve kalkma saatlerini doğru ayarlamak, hem gündüz hem de akşam uykularından önce banyo yaptırmak, masaj yapmak, müzik dinletmek gibi rutinler uygulamak, ideal uyku ortamı sağlamak tüm bebek ve çocukların sağlıklı ve verimli bir uyku düzenine kavuşması için fayda sağlayacaktır." şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Son olarak bebeklerin beslenmesinin bir düzen içinde olması, uykusunu etkileyen önemli bir faktör olduğunu da belirten Üçok ve Fenik, gün içindeki beslenme saatlerinin belli bir saat aralığında olmasını tavsiye ediyor ve bebeklerin ayına göre alması gereken süt ve kalori miktarını hesaplaması gerektiğini ve onu belli saat aralıklarındaki öğünlere bölünmesi gerektiğini söylüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:13 Kaynak: Bültenler

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