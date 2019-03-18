Bebekler Neden Sık Sık Uyanır?
43 dakika önce
Bebeklerde sık uyanma çok sık rastlanan bir sorun. Günümüzde annelerin yüzde doksanı sık uyanma sorununu yaşıyor.
Bebeklerde sık uyanma çok sık rastlanan bir sorun. Günümüzde annelerin yüzde doksanı sık uyanma sorununu yaşıyor. Aslında sorun bebeklerin sık uyanması değil, uyandıktan sonra tekrar uykuya geçememesi. Biz yetişkinler de gece boyunca sık sık uyanıyoruz, anca uykuya dönmeyi bildiğimiz için ya da uykuya dönmek için başka birinin desteğine ihtiyaç duymadığımız için tekrar uykuya dönebiliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:41 Kaynak: Youtube
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