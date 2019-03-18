Bebekler Neden Sık Sık Uyanır?

Bebeklerde sık uyanma çok sık rastlanan bir sorun. Günümüzde annelerin yüzde doksanı sık uyanma sorununu yaşıyor.

Bebeklerde sık uyanma çok sık rastlanan bir sorun. Günümüzde annelerin yüzde doksanı sık uyanma sorununu yaşıyor. Aslında sorun bebeklerin sık uyanması değil, uyandıktan sonra tekrar uykuya geçememesi. Biz yetişkinler de gece boyunca sık sık uyanıyoruz, anca uykuya dönmeyi bildiğimiz için ya da uykuya dönmek için başka birinin desteğine ihtiyaç duymadığımız için tekrar uykuya dönebiliyoruz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak

Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi

Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu