Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu "akıllı bez" sayesinde tespit edilecek - Son Dakika

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu "akıllı bez" sayesinde tespit edilecek

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek.

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek. Bezin yüzeyine yerleştirilen özel solüsyon renk değiştirerek idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını tespit edecek.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve özel bir firma tarafından yürütülen üniversite-sanayi iş birliği sayesinde "akıllı bez" geliştirildi. Bu bez sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı tespit edilecek. Akıllı bez çalışmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi tarafından 3 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıktı.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun tespitini sağlayan akıllı bezin tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekai Kutlubay ve firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan katıldı.

GERÇEK BİR HİKAYEDEN ORTAYA ÇIKAN "AKILLI BEZ"

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80'inde işlev kaybı meydana gelmesinin ardından "akıllı bez" üretme fikrinin ortaya çıktığını belirten firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan tanıtım toplantısında konuştu. Arkan, "Hastane sürecinde idrarın insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir materyal olduğunu anladık. Çocuklar derdini anlatamıyor. Biz 'bebek bezi üreticisi olarak o idrarı analiz edip bu tip rahatsızlıkları bildirebilir miyiz?' sorularıyla çalışmalarımız başladı" dedi.

"BEBEK BEZİNİ KULLANARAK BİR ÖN TARAMA YAPIYORSUNUZ"

Ürün çalışmalarında yer alan Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, bir bilim kadını ve anne olarak böyle bir ürün ortaya çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben de bir anneyim. Bunun toplumsal bir ihtiyaçtan yola çıkarak üretildiğinin altını çizmek istiyorum. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun ön tanısını koymak anneler için çok büyük bir işkence. Çünkü idrarı toplamak çok zor. Bununla evde kendi doğal ortamında hali hazırda kullandığınız bebek bezini kullanarak bir ön tarama yapıyorsunuz. Kesinliği çok yüksek olan bir şey. Eğer pozitifse yani pembeyse diğer test sonuçları da  pozitif çıkacaktır" dedi.

BEZDEKİ PEMBE RENK HASTALIK İŞARETİ

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör de, "Yaklaşık bir yıl son kullanma tarihi olan bir ürün. İçerisine yerleştirilmiş olan iki tane solüsyon var. Bebek bezinin en dış tabakasında mevcut bunlar. Bakteriyel enfeksiyonlu bir idrarla temas ettiği zaman bebek bezinin dış yüzeyinde pembe bir renk meydana geliyor. Bu renk bebeğin bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

YAŞLILAR İÇİN DE YENİ ÜRÜN MÜJDESİ

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek ilerleyen günlerde yaşlılar için de yeni bir ürün çıkarılacağı müjdesini verdi. Prof. Dr. Aydın, "Üniversite-sanayi iş birliğinde daha çok ön plana çıkmış fakülteler hep mühendislik fakülteleridir. Tıp fakülteleri çok ön plana çıkmaz. Ancak bu ürün çok inovatif bir ürün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin geliştirmiş olduğu bir ürün raflarda yer alacak. Pek çok patent alınıyor. Ancak bu patentler ticarileştiğinde önem kazanıyor. Bu ortamla yeni ürünlerin de gelişeceğini, halkımızın faydalanacağı ve satın almak isteyeceği ürünler üretileceğini ön görüyorum. Yakında yeni ürünler çıkaracağımızın da müjdesini vermek istiyorum. Bunlardan biri yaşlı bezleriyle ilgili olan bir çalışma. Onlarda enfeksiyon ciddi bir sorun. Bununla ilgili bir ürün de yakında çıkacak" dedi.


- İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu 'akıllı bez' sayesinde tespit edilecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:13 Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler 18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 09:28 Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 08:14 e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
20:40
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 22:24:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu "akıllı bez" sayesinde tespit edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]