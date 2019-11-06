"Bebeklerde inek sütü alerjisi, kabızlık yapabilir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, "Anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık görüldüğünde inek sütü alerjisi mutlaka akla gelmeli. Anneye inek sütü içermeyen diyet önerilmeli" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Başıbüyük, çocuklarda kabızlık durumunun altında birçok neden olabileceğini belirterek aileleri uyardı. Dr. Başıbüyük, bebeklerde ve süt çocuklarında normal dışkı sıklığının günde ortalama dört kez olduğunu belirterek, "Sert olmamak şartıyla haftada bir kez de olabilir. Ancak bu durumun çocuğu rahatsız etmemesi gerekir. Tamamlayıcı gıdaya geçildiğinde bu durum kendiliğinden düzelir. Dört yaş ve üzerinde ise haftada üç ile günde üç kez arasında dışkılama sayısı normal kabul edilir" ifadelerini kullandı.

"PATATES, PİRİNÇ VE MUZ TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI"

Kabızlığa karşı bol sebze tüketimini öneren Başıbüyük, "Formül süt ile beslenen bebeklerde kabızlık görülürse doktor önerisi ile kabızlığı önleyen ve tedavi eden özel formül süt formülasyonlarına geçiş sağlanmalı. Anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık görüldüğünde inek sütü alerjisi mutlaka akla gelmeli. Gerekli durumlarda anneye inek sütü ve bundan üretilen gıdaları içermeyen diyet önerilmeli. Kabızlığı önlemek için çocuğun sıvı alımını artırmalı, erik, armut, kayısı gibi lif içeren meyveler ve bol sebze tüketmesi önerilmeli, yemeklerine zeytinyağı eklenebilir. Patates, pirinç ve muz gibi kabızlığa yol açabilen gıdaların tüketimi sınırlandırılmalı. Tuvalet eğitimi başlanan çocukların her beslenmeden sonra tuvalete oturtulması sağlanmalı. Evde çocuklar için erik veya kayısılar kaynatılıp blendırdan çekilerek posaları ile çocuklara verilebilir. Bol sıvı alımı ve hareketin artırılması da unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

"TROİD BEZİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Başıbüyük, kabızlığın altında yatan nedenin muhakkak tespit edilmesinin önemine değinerek, "Beslenme ve önerilerle düzelme sağlanamayan çocuklarda takip eden doktorun gerekli gördüğü kan tetkikleri, görüntüleme ve gaita testleri yapılarak kabızlığa yol açan altta yatan bir hastalığın olup olmadığı kontrol edilmeli. Tiroid bezine dikkat edilmeli. Tiroid bezinin az çalışması, bazı minerallerin fazla ya da eksik oluşu, bağırsağın sinir sisteminde ya da bağırsak duvarı hastalıklarında kabızlık görülebilir" dedi.

(İHA)