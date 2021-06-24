Üye Girişi
Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 21:24
Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Bebeklerin, doğumdan itibaren çeşitli hastalıkları ortaya çıkmaktadır.

Bebeklerin, doğumdan itibaren çeşitli hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar arasında en sık görüleni ise kabızlıktır. Kabızlık problemi çoğu kişinin başına gelebilen bir hastalıktır. Özellikle bu hastalığın görüldüğü kişiler günü son derece sıkıntılı bir şekilde geçirebilmektedir. Tabi yaşanan kabızlığın şiddeti de oldukça önemlidir.

Bebeklerde yaşanan kabızlık problemi ise tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Önemli olan hastalığın nedenlerinin belirlenmesidir. İlk olarak hastalığa neden olan unsurların ortadan kaldırılması gerekir. Çeşitli yöntemler sonucunda bebeklerin kabızlık problemi çözülebilmektedir.

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Bebeklerde yaşanan kabızlığa iyi gelen çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri düzenli ve doğru bir şekilde uygulamak son derece önemlidir. Bebeklerde yaşanan kabızlığın etkilerini azaltarak bebeğinizin daha sağlıklı bir gün geçirmesine yardımcı olabilirsiniz.

Öncelikle en çok dikkat edilmesi gereken konu anne sütüdür. Bebeğin 6. aya kadar sadece anne sütü ile beslenmesi lazımdır. 6. atsan önce kesinlikle katı gıda verilmemelidir.

Bebeğin günlük olarak yaklaşık 1 litre sıvı alması sağlanmalıdır. Bebeğin sağlıklı olması için sıvı alımı çok önemlidir.

Bebeğin kabızlığı için iyi gelen yöntemlerden biriside masaj yapmaktır. Bu yüzden bağırsak hareketlerini teşvik edecek karın masajı yapılmalıdır. Bacakların karna hareket ettirilmesi ile karın masajı yapmak kabızlık için yararlı olacaktır.

Bebeklerde yaşanan kabızlığın önceden fark edilmesi oldukça önemlidir. Aksi halde yaşanan kabızlık uzun süre devam edeceği için bebek son derece huzursuz olacaktır. Bu yüzden ebeveynlerin bu konuda dikkatli davranması gerekir. Yaşanan kabızlığın önceden belirlenerek tedbir alınması lazımdır. Alınan tedbirler sonrasında kabızlık problemi giderilebilir.

Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Bebeklerde görülen kabızlığın çeşitli nedenleri olabilir. Bu nedenlerin iyi bir şekilde bilinmesi lazımdır. Bu sayede bebeğin yaşadığı kabızlık için tedavi yapılmaya başlanabilir. Yapılacak tedaviden önce kabızlığa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması lazımdır. Bu etkenler ortadan kaldırıldıktan sonra kabızlığın son bulması kolaylaşacaktır.

Bebeklerde Kabızlık Nedenleri

Kronik olarak görülen çeşitli hastalıklar ( sindirim sistemini doğrudan etkileyen durumlar),

Enfeksiyonlar sonucunda vücudun sıvı kaybetmesi,

Yüksek ateş ve ishal,

Fiziksel veya psikolojik stres yaratan durumlar,

Gün içinde yetersiz miktarda sıvı alınması,

Beslenmede inek sütünün kullanılması,

Pirinç içerikli mamaların verilmesi,

Bebeğin katı gıdaya başladığı dönemlerde lif yönünden fakir gıdaların verilmesi ( Beyaz ekmek, makarna vb.).

Kabızlığa neden olan birçok durum vardır. Bu durumların yaşanması ile kabızlık ortaya çıkabilir. Bu yüzden en önemli tedbirlerin başında bebeğin doğru ve düzenli beslenmesi gelmektedir. Bu yüzden anne sütüne gereken önemin verilmesi lazımdır. Çünkü anne sütü son derece değerlidir. Buna göre hareket etmek çok önemlidir.

Bebeklerde Kabızlık Tedavisi

Kabızlık tedavisi için birçok yol bulunmaktadır. Bu yolları deneyerek kabızlık sorunu ortadan kaldırılabilir.

6 aydan küçük çocuklara düzenli anne sütü verilmesi,

Bebeğin günlük sıvı ihtiyacının karşılanması,

Ek gıdalar ile meyve suyu tüketimine geçilmesi,

Bebeğin karın kaslarını çalıştırmaya yönelik masaj yapmak,

Bebeğe ılık şekilde duş aldırmak.

Bebeklerde yaşanan kabızlık sorunu için denenen yöntemlerin işe yaramaması durumunda bir uzmandan yardım almak gerekmektedir. Zaten genellikle kabızlığa neden olan unsurlar ortadan kaldırılınca kabızlık geçmektedir.

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

Masaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor 21:01 Ali Koç'a ateş püsküren Aziz Yıldırım, kongreye katılmıyor İş insanı Ahmet Kurtuluş'u öldüren polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis 20:31 İş insanı Ahmet Kurtuluş'u öldüren polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet hapis Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi 19:34 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Tatil sezonu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı         
20:40
Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var         
20:11
Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti Son Dakika: Tahkim Kurulu, yabancı kuralına yapılan itirazı reddetti         
19:14
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler Sokakta Bülent Ersoy şaşkınlığı! Önce duraksadılar, sonra fotoğraf çektirdiler         
13:58
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 21:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement