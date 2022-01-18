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Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı "ev yapımı" tedavi - Son Dakika

Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı "ev yapımı" tedavi

18.01.2022 21:38

Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı "ev yapımı" tedaviİZMİR İzmir'de Tülay ve Burak Ataman çiftinin oğlu Ata bebek, kulağı kıvrık bir şekilde doğdu.

Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı "ev yapımı" tedavi

İZMİR İzmir'de Tülay ve Burak Ataman çiftinin oğlu Ata bebek, kulağı kıvrık bir şekilde doğdu. Ailesi, doktorlarının önerisi ile vakit kaybetmeden evde uyguladıkları yöntemle kulaktaki kıvrıklık sorununu çözdü. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Bebeğin doğumunun ardından özellikle ilk 10 gün içerisinde antibiyotik emdirilmiş gazlı bezin şekillendirilerek kulak kıvrımlarını yeniden oluşturacak şekilde kulağın üstüne yerleştirilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir Menderes'te Tülay ve Burak Ataman çiftinin oğlu olan 10 aylık Ata bebek, sol kulağındaki kıvrıklıkla dünyaya geldi. Oğlunun kulak yolunda bir sorun olduğunu düşünen anne ve baba, pek çok doktor gezdi. Kulakta herhangi bir sağlık probleminin olmadığını, durumun ileride estetik açıdan sorun oluşturabileceğini öğrenen aile, Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu'ya ulaştı. Songu'nun yönlendirmeleri ile evlerinde antibiyotik emdirilmiş gazlı bez uygulaması yapan Tülay ve Burak Ataman çifti, kısa sürede bebeklerinin kulağındaki kıvrıklığı giderdi. Songu, ailelerin rahatlıkla evlerinde uygulayabileceği yöntemin doğumdan sonra ilk 10 gün içerisinde uygulanmaya başlanması gerektiğini söyledi.

"Bu yöntemi uygulamasaydık ileride ameliyat olması gerekecekti"

Anne Tülay Ataman, "Gebelik takibinde oğlumuzun bu durumu fark edilmedi. Doğumdan sonra, sol kulağının yarısının kıvrık olduğu anlaşıldı. Kulağın kepçe kısmının yarısı kapalıydı. Ben kulak yolunda bir sorun olabileceğini düşündüm. Pek çok doktora gittik. En sonunda Murat Hocamızla tanıştıktan sonra bu sorunu ameliyatsız ettirmeden evde yapabileceğimiz uygulamalarla çözebileceğimizi öğrendik. Ata'ya doktorumuzun gösterdiği şekilde pansuman yaptık ve kısa sürede sorunu çözdük. Doktorumuzun önerisi ile gazlı beze krem uyguladık. Onu da kulak içine yerleştirdik. Bu, bir nevi alçı görevi gördü. Bir ay boyunca 4 saatte bir o gazlı bezi değiştirdik. Eğer uygulamayı yapmasaydık ileride genel anestezi ile ameliyat olması gerekecekti. Biz bu ameliyatın önüne geçmiş olduk. Ata da şu anda çok sağlıklı. Estetik olarak kulağının görünümünden çok memnunuz. Bu durumun evde çözülebileceği pek bilinmiyor. Bebeğin kulağındaki bu kıvrık durumunu gidermek için ilk bir ayın çok önemli olduğunu öğrendik" dedi.

İlk 10 gün çok önemli

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu da "Ata bebekte olan durum, aslında çok sık görülüyor. Ancak ne yazık ki toplumda bilgi sahibi olan insan sayısı az. İlk bir ay boyunca bebeğin kanında anneden geçen östrojen hormonu dolaşır. Bu hormon, bebeğin kıkırdaklarının şekillendirilebilir nitelikte olmasını sağlar. Böyle bir durum olduğunda en önemli şey, kısa süre içerisinde müdahale edilmesidir. Bant yapıştırmak, bandana takmak gibi uygulamalar yerine kulak kıvrımlarının içine giren antibiyotikli kremle şekillendirilmiş gazlı bez yeterli olacaktır. Nitekim Ata bebeğin kulağı da bu şekilde normal bir kulak görüntüsüne kavuştu. Bu uygulama evde çok rahat yapılabilir. Bazen ailelerde daha geç müdahale etme isteği oluşabiliyor ya da bunun düzelmeyeceğine inanarak işlem yapılmayabiliyor. Ancak anneden bebeğe geçen östrojen hormonu, bebeğin kanında ilk bir ayda yüksektir. Daha sonra bu gazlı bez uygulamasının başarı şansı kalmıyor. Özellikle doğumdan sonraki ilk 10 gün hormon düzeyi çok yüksek olduğu için bu süre zarfında müdahale çok önemli. Bu tip bir sorunla karşılaşan ailelerin gecikmeden bir hekime başvurması gerekiyor. Ailelerin kendi yaptığı bantlama işleminin, bebeğin cildinde kalıcı bir hasar bırakma ihtimali olması ve bu tip bantlamaların bebeğin canını yakar nitelikte olması da önemli bir konu. Bu yüzden mutlaka bir pansuman yapılması lazım. Antibiyotik emdirilmiş gazlı bezin şekillendirilerek kulak kıvrımlarını yeniden oluşturacak şekilde kulağın üstüne yerleştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı ev yapımı tedavi
Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı ev yapımı tedavi
Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı ev yapımı tedavi

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Antibiyotik, İzmir, Bebek, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bebeklerde kulak kıvrıklığına karşı 'ev yapımı' tedavi - Son Dakika


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