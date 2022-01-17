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Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR - Son Dakika

Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR

17.01.2022 10:18

Edinilen son dakika haberine göre ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsü vakalarının arttığı söyledi.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsü vakalarının arttığı söyledi. 1 yaşın altındaki bebeklerin virüsü ağır geçirdiğini ve belirtilerinin grip ya da diş çıkarma ile karıştırıldığını kaydeden Dr. Arslan, Ölüme neden olabilen basit bir ishalden aşıyla korunmak mümkün dedi.

Halk arasında 'zehirli ishal' olarak bilinen rota virüsünün belirtisi olan ishal vakalarının arttığını söyleyen Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. İlknur Arslan, 0 ile 5 arasındaki çocukların neredeyse tamamında görülen virüsün, erken tanı ile kolay tedavi edilebildiğini dile getirdi. Çocuklarda kusma, ateş ve ishal gibi belirtilerinin görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Arslan, rota virüsünün çok kolay bulaşabildiğini ve sıvı kaybı oluşmasıyla da hayatı tehdit edebileceğini söyledi. Bebeklerin virüsü ağır geçirdiğini aktaran Dr. Arslan, Virüs dışkıyla bulaşıp, bağırsağı enfekte ediyor. İshal başlamadan 48 saat önce dışkı yoluyla virüs atılmaya başlıyor. İshal başladıktan sonraysa 1 hafta-10 gün süreyle atılmaya devam ediyor. Dışkıyla bu virüs atıldığı süre zarfında sağlam kişileri temas yoluyla enfekte etmeye devam ediyor dedi.

Çocuklarda görülen rota virüsünün belirtilerinin grip belirtilerine benzediğini belirten Dr. Arslan, Diş çıkarma belirtileriyle de benzerlik gösterebiliyor. Anne ve babalar, çocuklarının ishal durumunu kontrol edip, ne kadar sıvı kaybettiğini gözlemlemeli. Bebeğin cildinde kuruluk, kusma, hızlı nefes alıp verme ve ateş gibi belirtileri takip etmeleri gerekiyor diye konuştu.

'AŞININ CİDDİ YAN ETKİSİ YOK'

Rota virüsünün artışıyla birlikte 1 yaş altındaki bebeklerin yoğun bakım ihtiyacının arttığını söyleyen Dr. Arslan, Bebeklerde sıvı kaybı nedeniyle organ yetmezliği özellikle böbrek yetmezliğine bağlı olarak da ölümler karşımıza çıkıyor. Rota virüsü, aşı ile önlenebilir bir hastalık. Ailelerin bu konuda bilgilenmesi, aşıların uygun dönemde yaptırılması en doğrusu. Rota virüsü aşılarımız, 2-3 aylık bebeklerde ağızdan damla şeklinde yapılıyor. Ciddi bir yan etkisi yoktur. Bağışıklık ve koruyuculuğu yüksek bir aşıdır. Ölüme neden olabilen basit bir ishalden korunmak aşıyla mümkün dedi.

Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR
Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR
Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Adana, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BEBEKLERDE ÖLÜME NEDEN OLAN ROTA VİRÜSÜ, DİŞ ÇIKARMA VE GRİP BELİRTİSİYLE KARIŞTIRILIYOR - Son Dakika
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