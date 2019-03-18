İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler
1 saat önce
Sosyal medyada İrlandalı Anne olarak tanınan uyku danışmanı Esra Şimşek, bebekleriyle uyku sorunu yaşayan annelere altın öğütler verdi.
Bebeklerde sağlıklı bir uyku nasıl olmalıdır?
Sosyal medyada İrlandalı Anne olarak tanınan uyku danışmanı Esra Şimşek, bebekleriyle uyku sorunu yaşayan annelere altın öğütler verdi.
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:21 Kaynak: Youtube
Kar Yağışına Sevinen Teyzeler Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Bakan Soylu'dan, Saadet Partisiyle İlgili Sözlerini Eleştiren Vatandaşa Sert Yanıt: Hadi Oradan Densiz
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?