Son Dakika Haberleri: İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler

İrlandalı Anne'den, Bebekleri ile Uyku Sorunu Yaşayan Annelere Altın Öğütler

1 saat önce

Sosyal medyada İrlandalı Anne olarak tanınan uyku danışmanı Esra Şimşek, bebekleriyle uyku sorunu yaşayan annelere altın öğütler verdi.

Bebeklerde sağlıklı bir uyku nasıl olmalıdır?

Sosyal medyada İrlandalı Anne olarak tanınan uyku danışmanı Esra Şimşek, bebekleriyle uyku sorunu yaşayan annelere altın öğütler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:21 Kaynak: Youtube

Kadın, Yaşam
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