Bebeklerde "uzun süre püre kıvamında beslenme" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebeklerde 'uzun süre püre kıvamında beslenme' uyarısı - Son Dakika

Bebeklerde "uzun süre püre kıvamında beslenme" uyarısı

6 saat önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgü İnal, bebeklerin uzun süre püre halindeki yiyeceklerle beslenmesinin yutma bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgü İnal, bebeklerin uzun süre püre halindeki yiyeceklerle beslenmesinin yutma bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi İnal, Sağlık Bilimleri Fakültesinin dekanlık toplantı salonunda düzenlenen "yutma bozuklukları" başlıklı bilgilendirme toplantısında, bebeklerin ve çocukların beslenme pozisyonlarının yutma bozukluğuyla yakından ilgili olduğunu belirtti.

Doğru beslenme pozisyonu ve yiyeceklerin çeşidinin uygun seçilmesinin yutma bozukluğu riskini ortadan kaldırdığını dile getiren İnal, "Bazen anneler çocuğu daha rahat beslemek için yatış ya da sırt üstü yatış şeklinde pozisyonlandırabiliyor. Bu durumda yutmanın anatomik yapısını düşündüğünüzde burada verilen gıdaların çocuğun ciğerine kaçırması açısından büyük bir risk oluşturuyor. Toplumsal farkındalığın yutma bozukluğu konusunda mutlaka arttırılması gerekiyor." dedi.

Püre ile beslenen bebek sayısının arttığını ve bu şekilde beslenen bebeklerin "blender bebekleri" olarak adlandırıldığını belirten İnal, bu tarz beslenen bebeklerin diş ve çene gelişimlerinde sorun yaşandığını, bu durumun yutma bozukluklarına sebep olduğunu anlattı.

Bebeklerin anne sütünün yanında ek gıdayla beslenmeye başlanmasının ardından besinlerin uygun şekillerde verilmesi gerektiğinin altını çizen İnal, şunları kaydetti:

"Çok fazla püre kıvamında gıdaları yiyen bebekler ilerleyen yaşlarda çiğneme problemi yaşıyor. Örneğin çocuk 6 yaşına gelmiş ama hiçbir şey çiğneyemiyor. Sadece püre kıvamına alışık ve çocukta hiçbir sağlık problemi yok. Bu çocuğun tamamen daha önce davranışsal olarak her şeyin ezilerek verilmesi ve püre kıvamında verilmesi nedeniyle çocuk o besinin duyusuna alışık olmadığı için onu reddediyor ve aslında farklı kıvamdaki bir yiyeceği tehlike olarak görüyor."

İnal, çocuklara verilen gıdalarda blenderın yaşıyla uyumlu şekilde kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Ek gıdaya geçildikten sonra 4 yaşındaki bir çocuğun bir yetişkin gibi fonksiyonel çiğnemesi olması gerekiyor. Ama eğer anne hala biberon kullanımını 4,5 ve 6 yaşına kadar devam ettiriyorsa, hala çocuğa gıdaları püre kıvamında vermeye devam ediyorsa bu, çocuğun normal gelişimini ve normalde alması gereken kıvamdaki gıdaları alamamasına yol açabiliyor. "

Bebeklerde uzun süre püre kıvamında beslenme uyarısı

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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