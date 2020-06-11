Bebeklere "su ve masaj"la gelen mutluluk - Son Dakika

Bebeklere "su ve masaj"la gelen mutluluk

Bolu'da 0-36 ay yaş aralığındaki bebeklere jakuzide rahatlama imkanı sunulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan SPA merkezi, çeşitli önlemler alınarak minik misafirlerini yeniden kabul etmeye başladı.

Bebeklere

Bolu'da 0-36 ay yaş aralığındaki bebeklere jakuzide rahatlama imkanı sunulan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan SPA merkezi, çeşitli önlemler alınarak minik misafirlerini yeniden kabul etmeye başladı.

Randevu sistemiyle çalışılan merkezde jakuzilerin suları her bebek için özel dolduruluyor.

Her bebekten sonra havuz ve burada kullanılan oyuncak gibi ürünler de dahil kimyasal içermeyen dezenfektanlarla temizleniyor. Her bebek için kullanılan mayo, havlu ve alt açma gibi malzemeler tek kullanımlık oluyor.

Her seans arası en az 1 saat boşluk olan merkez, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanla temizlenip bir sonraki aile için hazır hale getiriliyor. Maske kullanımının bir süre zorunlu olduğu merkezde bebekler sadece anne ve babalarıyla kabul edilecek.

Aileleri tarafından SPA merkezine getirilen bebekler, burada önü camla kaplı jakuzilerde boyun simidiyle yüzdürülüyor.

Hipoterapi yöntemiyle suya alışmaları ve özgürce hareket etmeleri sağlanan bebeklere, jakuzi seansının ardından uluslararası bebek masajı eğitimi alan uzmanların yönlendirmesiyle anneleri tarafından masaj yapılıyor.

Yaklaşık 1,5 saat süren seanslarla bebeklerin sindirim problemi, su korkusu ve gaz gibi sorunlarının çözülmesi, kas ve iskelet sistemlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Bebeklerin birçok yönden gelişmesine fayda sağlıyoruz"

İşletme sahibi Emine Alkan Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da hem bir eksiği kapatmak hem de kendi çocuğuna da faydalı olacağını düşünerek merkezi açtığını söyledi.

Avrupa standartlarında bir sistemle çalışmaya başladığını aktaran Gümüş, "İsveçli bir hocadan yalnızca bebeklere özel masaj eğitimi aldım. Eğitimlerimi alarak bu iş yerini açtım." dedi.

Gümüş, jakuziye giren ve daha sonra masaj yapılan bebeklerin rahatladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Zaten yüzmenin ne kadar önemli olduğunu artık herkes biliyor. Bütün bebeklerde anne karnından gelen bir yüzme yeteneği var. Biz de bu yeteneğin hem devam etmesini sağlıyoruz hem de kas, kemik ve zihinsel gelişimi başta olmak üzere bebeklerin birçok yönden gelişmesine fayda sağlıyoruz. Aynı zamanda masaj hizmetimiz de var. Ebeveynlerimize masajı göstererek bebeklerine masaj yaptırıyoruz. Bebeklerin rahat uyuması, bağırsak hareketlerinin rahatlaması ve yaşadıkları problemlerin çözülmesi açısından bu masajların çok etkisi oluyor."

Bebeklere kendisinin değil, anne ya da babaların masaj yaptığını dile getiren Gümüş, "Masajı maket bebeğimin üzerinde gösteriyorum ve anne veya babanın yapmasını sağlıyorum. Masajda ebeveyn ile bebek arasındaki bağ çok önemli." dedi.

Gümüş, bebeklerin yaşadığı deneyimin hem kendilerini hem de ebeveynlerini mutlu ettiğini kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle merkezin faaliyetlerine bir süre ara verdiğini dile getiren Gümüş, "Tekrar açılışımızı yaptık. Merkezimiz zaten her zaman hijyen öncelikli bir merkezdi. Pandemi öncesinde de havuzlarımız kişiye özel doldurulup boşaltılıyordu. Her bebekten önce havuzumuz ve içinde kullandığımız oyuncaklar hepsi baştan aşağıya bebeklere özel ürünlerle dezenfekte ediliyordu. Bebeklerimize kullandığımız havlularımız, alt açma bezlerimiz ve mayolarımız her zaman tek kullanımlıktı. Şimdi de yine aynı şekilde hijyen şartları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkeze gelen ailelerin maske takmasının zorunlu olduğunu, bu noktada tedbirler aldıklarını aktaran Gümüş, bebekler için kullandıkları ürünlerin de Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu sözlerine ekledi.

Dokuz aylık bebeğini merkeze getiren Ayşe Bilen de bu tarz merkezlerin bebeklere faydaları olduğunu araştırarak öğrendiğini söyledi.

Bilen, bebeklerin, uyku ve gaz problemlerinin burada yapılan seanslar sonrasında düzeldiğini ifade ederek, "Bütün tedbirleri almışlar. Pandemi öncesinde de bir seansımız olmuştu. O zaman da çok sevmişti bebeğim. Şimdi daha büyük olduğu için yerinde duramıyor." dedi.

Gümüş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebeklere 'su ve masaj'la gelen mutluluk - Son Dakika

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