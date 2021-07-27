Üye Girişi
Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural - Son Dakika

Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural

27.07.2021 09:14
Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural, System.String[]

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden yararlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Güneş ışınlarının sağlığımız üzerinde sayısız etkisi var. Söz konusu bebekler olunca bu etkiler daha da büyük önem kazanıyor. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen ve kemik büyümesini destekleyen D vitamini, güneş ışınları sayesinde sentezleniyor. Ancak tüm bu yararlarına karşın güneşe karşı dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da bulunuyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, bebeklerin ve küçük çocukların güneşin nimetlerinden yararlanmasının önemli olduğunu belirtirken "Ancak uygun olmayan saatlerde doğrudan güneşe çıkmak ve uzun süre kalmak, sıcak çarpmalarına, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle doğru saatlerde, uygun kıyafetlerle ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan kremler kullanarak bebeklerin güneşe çıkarılması gerekiyor." diyor.

D vitamini eksikliğini önlüyor

D vitamini eksikliği bebeklerde bıngıldağın geç kapanmasına, dişlerin çıkmasında, oturma ve yürümede gecikmeye hatta bebeğin huzursuz ve iştahsız olmasına neden olabiliyor. Bu eksikliği önlemek için güneş ışınlarından yararlanılması gerektiğine vurgu yapan Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Sünnetçi, anne babaların dikkatli olmaları gereken noktalar hakkında da önemli uyarılarda bulunuyor. Bebeklerin cildinin yetişkinlere göre daha ince olduğunu ve bu nedenle güneşin zararlı ışınlarına karşı hassasiyet gösterdiğini anlatan Dr. Eda Sünnetçi, şöyle devam ediyor:

"Bebekler korunmasız güneş ışığına maruz kaldıklarında ciltlerinde güneş yanığı gelişebiliyor. Güneş yanığına karşı yapılması gerekenler derinin ne kadar hasar aldığına bağlı olarak değişiyor. Örneğin, yüzeysel bir güneş yanığı meydana gelmişse, çocuğunuzun cildi kırmızı ve hassas ise ayrıca batma hissi varsa, ılık bir banyo yaptırmak, ardından da kalın katmanlar haline nemlendirici krem uygulamak iyi gelir. Ayrıca birkaç gün bebeğin güneşe çıkarılmaması gerekir. Şiddetli güneş yanığında ise kabarcıklar görülür veya güneş çarpmasına bağlı ateş, baş ağrısı veya titreme yaşanır. Bu belirtiler varsa tıbbi yardım alınmalıdır."

7 önemli kural

Bebeklerin cildini korurken doğru saatlerde güneşe çıkarmak, uygun kıyafet giydirmek, şapka gibi aksesuarları ihmal etmemek ve koruyucu krem kullanmak yapılacaklar listesinin başında geliyor. Dr. Eda Sünnetçi, bu konudaki önerilerini şöyle sıralıyor:

Bebeğinizi direk güneşe maruz bırakmaktan kaçının. Özellikle de güneşin ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli olun. Bu saatler arasında dışarıda iseniz gölgede kalın.

Hangi saat olursa olsun bebeğinizi çıplak ya da mayoyla doğrudan güneşin altında bırakmayın. Küçük çocuklar güneşe maruz kalacakları zamanlarda giyinik olmalıdır.

UV ışınlarını filtreleyen, bol ve tam pamuklu kıyafetleri tercih edin.

Geniş kenarlı şapka giydirin.

Bebeğinizin ya da çocuğunuzun yüzüne uygun, CE standardına sahip ve UV kategorisi 3,-4 olan güneş gözlüğü tercih edin.

Yetişkinlere kıyasla, yeni doğmuş bir bebeğin vücudu daha fazla sudan oluşur bu sebepten ısıya daha duyarlıdır. Bu da susuzluk riskini artırır. Bebekleri güneşli havalarda daha sık emzirmek veya 6. ayın üzerinde ise daha fazla su vermek gerekmektedir. Küçük çocukların susamaları beklenmemeli, düzenli olarak su verilmelidir.

Bebeğinizin vücudunun korunması için güneşin zararlı ışınlarından koruyucu kremleri kullanmak şart. Ayrıca serinlemesine yardımcı olmak için bir su püskürtme spreylerinden de yararlanabilirsiniz.

Kremi, güneşe çıkmadan 20 dakika önce sürün

Bebeklerde yanık oluşmaması için, bebeklere özel olan yüksekkoruma faktörüne (SFP 50 veya 50+) sahip bir güneş koruyucu kullanmak önemli. Çocuklarda da SFP 30 veya 50 faktörlü ürünlerin tercih edilmesini öneren Dr. Eda Sünnetçi, güneş kremi kullanımı konusunda "Güneşe maruz kalmadan 20 dakika önce kalın katmanlar halinde uygulayın. Alın, elmacık, burun ve dudaklar gibi daha hassas alanlara daha yoğun güneş kremi sürün. Her iki saatte bir güneş koruyucu uygulayın ve bebek sudan çıktığı anda tekrar tüm vücudunu kremleyin. Gölgede de bulutlu havada da güneş kremi kullanmaya devam edin. Çünkü UV ışınlarının yüzde 80'inden fazlası bulutların içinden geçer" diye bilgi veriyor. Dr. Eda Sünnetçi sözlerine bebeklerin cildinin güneş sonrası da losyon ile nemlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural

Çocuk Sağlığı, güneş yanığı, Şapka, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasının mezarına yerleştirdiği heykel kriz çıkardı! Hitler'e benziyor diye kaldırıldı 09:42 Babasının mezarına yerleştirdiği heykel kriz çıkardı! Hitler'e benziyor diye kaldırıldı Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı 09:08 Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti 09:02 Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı 08:54 Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı Yer: Artvin! Sele kapılan adamın verdiği mücadele, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi 08:28 Yer: Artvin! Sele kapılan adamın verdiği mücadele, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane 07:35 Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik 23:51 Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi 22:12 Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi

Son Dakika Haberleri
09:51 Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi         
09:40
Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada Gezi Parkı'nda kavga! Zabıta ile seyyar satıcılar birbirine girdi, olay anı kamerada         
09:07
Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim Öz kızını boğdu, intihara kalkıştı, evi ateşe verdi! Cani babanın akılalmaz ifadesi de olay kadar vahim         
08:56
Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda Putin, olası bir nükleer savaş için harekete geçti! Ultramodern kıyamet uçakları yolda         
08:32
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
08:19
Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi Birlikte eğlendiği kadını öldüren evli adam, saklandığı delikte yakayı ele verdi         
05:11
Eski eşine Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var         
22:42
Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı         
22:06
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı         
20:51
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
"Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi         
18:03
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 09:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebekleri güneşten koruyacak 7 önemli kural - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement