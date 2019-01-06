Bebekleri İçin Yurt Dışından Gelecek İlaçları Bekliyorlar

Afyonkarahisar'da kataraktla doğduktan sonra ameliyatla görme yetisini kazanan 8 aylık bebeğin tedavisinin, yurt dışından sipariş edilen ilaçların zamanında gelmemesi nedeniyle aksadığını belirten aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Afyonkarahisar'da kataraktla doğduktan sonra ameliyatla görme yetisini kazanan 8 aylık bebeğin tedavisinin, yurt dışından sipariş edilen ilaçların zamanında gelmemesi nedeniyle aksadığını belirten aile, yetkililerden yardım bekliyor.



İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi Konarı köyünde yaşayan Hasan ve Gülbeyaz Akçeşme çiftinin bebekleri Muhammet Basri Efe Akçeşme, anne karnında kaptığı enfeksiyon nedeniyle görme engelli doğdu.



Gözlerinde katarakt oluştuğu tespit edilen bebek, 4 aylık olduğunda iki gözünden ameliyat edilerek görme yetisini kazandı. Ancak enfeksiyon tedavisi süren 8 aylık Muhammet Basri Efe'nin yurt dışından gelen ilaçları zaman zaman gecikiyor. Bebeğin ailesi, bu duruma çare bulunması için yetkililerden yardım istiyor.



Anne Gülbeyaz Akçeşme, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhammet Basri Efe'nin 4. çocuğu olduğunu söyledi.



Oğlunun Ankara'daki ameliyatının başarılı geçtiğini anlatan Akçeşme, şunları kaydetti:



"Oğlum artık el hareketlerimize tepki veriyor. Ancak enfeksiyon için 1 yıl boyunca ilaç tedavisi görmesi gerekiyor. Yurt dışından sipariş edilen ilaçlar zamanında gelmiyor. Bir ay önce dilekçe ve reçeteyle istekte bulunduk. İlaçları bitti ve 10 gündür ilaç kullanamıyoruz. Sağlığının daha da kötüye gideceği endişesi taşıyoruz. Yetkilerden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz. Oğlumun sağlığına kavuşmasını istiyorum."



Dede Basri Akçeşme de devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirtti.

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