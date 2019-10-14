Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elif'imizi, Mazlum'umuzu, Leyla'mızı ve Emine'mizi şehit ettiler. Bebeklerimizin, çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız. Bu zalimlere, bu hainlere cevabımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığındaki toplantı salonunda düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Barış Pınarı Harekatı'nın, havadan ve karadan yürütülen operasyonlarla başarılı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bölgeyi terörden arındırmak için başlatılan operasyonda, kararlı şekilde yol katedildiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Operasyonumuzda 'M4 karayolu' dediğimiz, bizim için stratejik önem arz eden, o 30-35 kilometre derinlikteki karayoluna ulaşmış durumdayız. Güvenli bölge dediğimiz 30 kilometre derinlikteki, bir milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştireceğimiz alanın inşasına ilişkin süreci de inşallah Suriyeli kardeşlerimizi vatan topraklarına götürmek amacıyla kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Akçakale'de bebeklerimizi vurdular, çocuklarımızı katlettiler. Bir babaya yapılacak en büyük zulmü, bir anneye verilecek en büyük acıyı, dün ülkemize sığınmış bir Suriyeli baba ve annemize yaşattılar. PKK zulmünden kaçıp ülkemize sığınan bu ailenin, 9 aylık Muhammed Ömer isimli bebeğini, havan toplarıyla şehit ettiler.

Elif'imizi, Mazlum'umuzu, Leyla'mızı ve Emine'mizi şehit ettiler. Bebeklerimizin, çocuklarımızın kanını yerde bırakmayacağız. Bu zalimlere, bu hainlere cevabımızı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Kurum, Konya'nın milli ve manevi değerlerin yaşandığı önemli bir şehir olduğunu, Konyalıların devletinin ve milletinin arkasında dimdik durduğunu dile getirdi.

Konya'da yapımı süren ve yapılacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz belediyecilik anlayışımızın temelinde, medeniyetimizin en güzel şehircilik örneklerini uygulamak ve hizmet etmek vardır. Çalışmalarımızı, şehirlerimizin ruhuna, kimliğine uygun bir şekilde hazırlamak, her mahalleyi, sokağı kendi evimiz gibi hissetmek, şehir bütününü kucaklamak vardır. Konya'mız da bu anlamda köklü bir belediyecilik geleneğine sahiptir. Bilhassa 90'lı yıllardan bu yana hizmet belediyeciliğinin öncüsü Konya olmuştur. Konya belediyeciliği bu süreçte marka olmuş ve tüm Türkiye'ye adeta rehber olmuştur. Biz de bakanlığımızla, milletvekillerimizle, bir belediyecilik markası olan Konya'yı yeni ufuklara taşıyacağız."

"İç Anadolu İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı Konya'dan açıklayacağız"

Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 18 yılda ülkede önemli başarılara imza attığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya'mıza, 12 milyarı çevre ve şehircilik alanında olmak üzere 51 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak, Konya'da yine 1 milyar liraya yakın proje ve yatırımımız da olanca hızıyla devam ediyor.

Bunun yanında son 1 yıl içinde, altyapıdan üst yapıya her alanda, Konya'mıza 351 milyon liralık finansman ve bütçe desteği verdik."

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, zararlarını en asgari düzeye çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kurum, "Bu kapsamda yakın zamanda başlattığımız önemli projelerden biri 'Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı' oldu.

İnşallah, 'İç Anadolu İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı Konya'dan açıklayacağız. Meke Gölü, tamamen kuruma ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Maalesef, bölgede obruklar meydana geliyor ve çökmeler yaşanıyor. Tarımın başkenti Konya'mızda çok büyük sel felaketleri yaşanmaya başladı. Biz de bu eylem planıyla gerekli tedbirleri almış, hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlayan '"Sıfır Atık" projesinin Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olduğunu, buna ilişkin Konya'nın öncülük ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün Konya'mızda bin 293 kamu hizmet binasında, 'Sıfır Atık' uygulamasına geçtik. Şimdi inşallah sıra Konya özel sektöründe de aynı başarıyı göstermekte.

Konya Büyükşehir Belediyemizin de bu konudaki hassasiyetini biliyor ve çalışmalarını yakinen takip ediyoruz.

Sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması için okullara yönelik çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Bunun yanında, vatandaşlarımızın kolayca erişebileceği yerlere kumbara, konteyner ve atık getirme merkezi kurmanızı ve yaygınlaştırmanızı bekliyoruz."

"Metronun ilk etabının ihalesi yapıldı"

Konya için gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Kurum, "Konya metrosunun müjdesini Cumhurbaşkanımız vermişti. Metronun ilk etabının ihalesi, Ankara'da 2 Ekim'de yapıldı. İnşallah metro projesiyle Konya'mız daha hızlı ve temiz ulaşımla buluşacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da tüm belediye meclis üyeleri adına Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Kurum, daha sonra ziyaret ettiği Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan ilçedeki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.