Bebeklerin ebeveynleriyle arasındaki güçlü bağ immün sistemini geliştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebeklerin ebeveynleriyle arasındaki güçlü bağ immün sistemini geliştiriyor - Son Dakika

Bebeklerin ebeveynleriyle arasındaki güçlü bağ immün sistemini geliştiriyor

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar, ebeveynleriyle güçlü bağlar kuran bebeklerin immün (bağışıklık) sisteminin geliştiğini söyledi.

Bebeklerin ebeveynleriyle arasındaki güçlü bağ immün sistemini geliştiriyor, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Düzkantar, ebeveynleriyle güçlü bağlar kuran bebeklerin immün (bağışıklık) sisteminin geliştiğini söyledi.

Doç. Dr. Düzkantar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Özel Eğitim Topluluğunca Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, çocuk gelişimi ve çocuklarda mahremiyet gibi konularla ilgili bilgiler paylaştı.

Düzkantar, çocuklarda eğitimin doğumdan itibaren başladığını ve ebeveynlerin çocuklarına bu bilinçle yaklaşması gerektiğini belirtti.

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi için fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal ve cinsel gelişim alanlarını doğru şekilde tamamlaması gerektiğini anlatan Düzkantar, "İnsanın beş gelişim alanı paralel bir şekilde gelişirse insan kendisini gerçekleştirebilir. Eğer paralel örüntü oluşmamış ise insan kendisini gerçekleştiremez. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişim örüntülerinin birlikte gelişmesi gerekiyor." dedi.

Düzkantar, bebeklerin, ebeveynleriyle kurduğu karşılıklı güven ve yakınlık bağının sadece duygusal gelişimlerine değil, immün sistemlerinin gelişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Çocukların ebeveynleriyle kurduğu güven ilişkisinin önemine vurgu yapan Düzkantar, şunları kaydetti:

"Çocukların annesiyle olduğu kadar babasıyla da duygusal bağının geliştirilmesi gerekli. Son 10 yılda güvenli bağlanma ve sağlıklı ayrılma konusunda çok ciddi araştırmalar var. Özellikle bunu yapan anne ve babaların çocuklarının immün sistemlerinin daha güçlü geliştiği görülüyor. Sizin yaptığınız eylem fiziksel gelişim olmasına rağmen etkisi immün sistemi etkiliyor. Bebeklerin ebeveynleriyle arasındaki güçlü bağ immün sistemini geliştiriyor. Güvenli bağlanmayı tam yapabilmiş çocukların immün sistemi iyi geliştiği için hastalıklara daha dayanıklı, kanser veya onun gibi genetik hastalıklara rağmen daha sağlıklı gelişme kapasitesi olan çocuklar olacaklar."

Anadolu Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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