Son Dakika Haberleri: Bebeklerin Kendi Kendine Yemesi Nasıl Desteklenir? | İki Anne Bir Mutfak

Bebeklerin Kendi Kendine Yemesi Nasıl Desteklenir? | İki Anne Bir Mutfak

1 saat önce

Kendi kendine yemek yiyebilmesi için bir çocuğu nasıl desteklersiniz?

Kendi kendine yemek yiyebilmesi için bir çocuğu nasıl desteklersiniz? Bırakın özgür olsunlar : ) Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye'ye teşekkür ederiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:59 Kaynak: Youtube

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