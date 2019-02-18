Bebeklerin Kendi Kendine Yemesi Nasıl Desteklenir? | İki Anne Bir Mutfak
1 saat önce
Kendi kendine yemek yiyebilmesi için bir çocuğu nasıl desteklersiniz?
Kendi kendine yemek yiyebilmesi için bir çocuğu nasıl desteklersiniz? Bırakın özgür olsunlar : ) Bu videoya katkılarından dolayı Chicco Türkiye
'ye teşekkür ederiz.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:59 Kaynak: Youtube
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