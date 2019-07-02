Son Dakika Haberleri: Bebeklerin kimlikleri pilot illerde evlere gönderilmeye başlandı
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Bebeklerin kimlikleri pilot illerde evlere gönderilmeye başlandı

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başlandı.

Bebeklerin kimlikleri pilot illerde evlere gönderilmeye başlandı, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:08 
pilot, doğum, baka, Ekonomi
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