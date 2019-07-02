Bebeklerin kimlikleri pilot illerde evlere gönderilmeye başlandı
1 saat önce
Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başlandı.
Sağlık Bakanlığınca, hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderilmesine imkan sağlayan yeni uygulamanın pilot illerde başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:08
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