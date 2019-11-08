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Son Dakika Güncel Bebeklerine 'Devlet Bahçeli' adını verdiler

Bebeklerine 'Devlet Bahçeli' adını verdiler

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, Halil-Emine Tokdemir çifti, yeni doğan bebeklerine hayranı oldukları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adını verdi.

Bebeklerine 'Devlet Bahçeli' adını verdiler, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, Halil-Emine Tokdemir çifti, yeni doğan bebeklerine hayranı oldukları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adını verdi.

İscehisar ilçesine bağlı Seydiler Beldesi'nde yaşayan Halil ve Emine Tokdemir çiftinin 7 Ekim günü üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, erkek bebeklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adını koydu. MHP teşkilatlarında uzun süre görev aldıklarını belirten çift, Devlet Bahçeli hayranı olduklarını ifade etti. Çifti, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, İl Sekreteri Beytullah Bostancı ve Seydiler Belde Belediye Başkanı MHP'li Hasan Hüseyin Tokdemir ziyaret ederek, tebrik etti.


Devlet Bahçeli, Seydiler, Afyon, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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